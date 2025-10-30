S-a încheiat seria de victorii consecutive ale Botoșaniului. Rezultatul obținut cu Farul, în cupă

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 21:13
S-a încheiat seria de victorii consecutive ale Botoșaniului. Rezultatul obținut cu Farul, în cupă
Jucătorii de la FC Botoșani. Foto: Facebook / Fotbal Club Botoșani

  • Echipa FC Botoşani a terminat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Farul Constanţa, în prima etapă a grupei D din Cupa României.

    Prima repriză a partidei dintre liderul Superligii şi constănţeni s-a terminat cu scor alb.

    Gazdele au pus primul gol pe tabelă în minutul 55, când Dumiter a transformat un penalti, după ce tot el fusese faultat în careu, de Pellegrini.

    Farul a egalat după numai trei minute, prin Jovan Markovic, atacantul constănţenilor înscriind după o pauză de aproape opt luni.

    Bodişteanu a obţinut un penalti, în al şaselea minut al prelungirilor, însă arbitrul Florin Andrei şi-a anulat decizia după ce a fost chemat la VAR, iar FC Botoşani – Farul a fost 1-1.

