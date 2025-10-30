„Acest jucător de la FCSB nu poate să dribleze un jucător de Liga 2!”. Transferul verii, făcut praf de Basarab Panduru

FCSB a trecut de Gloria Bistrița, scor 3-1, în Cupa României. În ciuda rezultatului, în a doua repriză a meciului, Gloria a avut multe momente în care a fost periculoasă.

După meci, unul dintre jucătorii de la FCSB a fost criticat dur se Basarab Panduru. Dennis Politic, adus de la Dinamo, la schimb cu Alexandru Musi, nu convinge la campioană. El a jucat 18 meciuri, cu o medie de 32 de minute pe meci. Are doar două golui.

„Îl văd și pe Politic, te uiți la el... Faptul că nu joacă îl deranjează. Vine din mare căpitan de la Dinamo și ajungi să... Faptul că nu joci, te duci, probabil nu ești puternic, ceva nu e... Ajungi în situația în care la meciul ăsta nu putea să dribleze un jucător de ligă a doua!

E complicată treaba. Vezi ce înseamnă să nu joci? Asta spun. Un om care făcea lucruri bune, părea că face treabă”, a spus Panduru, la Prima Sport 1.

Dennis Politic, crescut de Manchester United, a mai jucat la Salford, Bolton, Port Vale, Cremonese și Dinamo.

