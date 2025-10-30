„Acest jucător de la FCSB nu poate să dribleze un jucător de Liga 2!”. Transferul verii, făcut praf de Basarab Panduru

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 12:23
229 citiri
„Acest jucător de la FCSB nu poate să dribleze un jucător de Liga 2!”. Transferul verii, făcut praf de Basarab Panduru
Dennis Politic. Foto: Facebook / FCSB

FCSB a trecut de Gloria Bistrița, scor 3-1, în Cupa României. În ciuda rezultatului, în a doua repriză a meciului, Gloria a avut multe momente în care a fost periculoasă.

După meci, unul dintre jucătorii de la FCSB a fost criticat dur se Basarab Panduru. Dennis Politic, adus de la Dinamo, la schimb cu Alexandru Musi, nu convinge la campioană. El a jucat 18 meciuri, cu o medie de 32 de minute pe meci. Are doar două golui.

„Îl văd și pe Politic, te uiți la el... Faptul că nu joacă îl deranjează. Vine din mare căpitan de la Dinamo și ajungi să... Faptul că nu joci, te duci, probabil nu ești puternic, ceva nu e... Ajungi în situația în care la meciul ăsta nu putea să dribleze un jucător de ligă a doua!

E complicată treaba. Vezi ce înseamnă să nu joci? Asta spun. Un om care făcea lucruri bune, părea că face treabă”, a spus Panduru, la Prima Sport 1.

Dennis Politic, crescut de Manchester United, a mai jucat la Salford, Bolton, Port Vale, Cremonese și Dinamo.

Cine e femeia care a plâns în hohote după golul neașteptat primit de U Craiova
Cine e femeia care a plâns în hohote după golul neașteptat primit de U Craiova
Echipa Universitatea Craiova a învins miercuri, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Sănătatea Cluj, în cadrul grupei B a Cupei României. Jucând pe stadionul Ion Oblemenco, dar contând...
Promisiunea lui Meme Stoica, după meciul FCSB-ului din Cupă: ”O să mă documentez...”
Promisiunea lui Meme Stoica, după meciul FCSB-ului din Cupă: ”O să mă documentez...”
FCSB a învins fără probleme formația de ligă secundă Gloria Bistrița, cu scorul de 3-1 (2-0), miercuri seara, în deplasare, în Grupa B a Cupei României la fotbal. Denis Alibec (26 -...
#cupa romaniei, #dennis politic, #Basarab Panduru , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris in 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel, dupa ce l-a vazut la sfintirea Catedralei
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ultrasii lui Inter au revenit pe stadion dupa sase luni si au aratat imediat ce cred despre Cristi Chivu! Reactia romanului

Ep. 150 - Armata Americană pleacă din România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. „Acest jucător de la FCSB nu poate să dribleze un jucător de Liga 2!”. Transferul verii, făcut praf de Basarab Panduru
  2. Puștiul de 15 ani care a intrat în istoria lui Arsenal. Nimeni nu a mai reușit asta până acum
  3. Senzațional! Golul anului în România l-a dat un puști de 14 ani. E nepotul ”Cobrei” și fiul altui fost mare atacant VIDEO
  4. Dezastru pentru Dan Șucu! Cum au reacționat fanii la ultimul meci
  5. Cine e femeia care a plâns în hohote după golul neașteptat primit de U Craiova
  6. Promisiunea lui Meme Stoica, după meciul FCSB-ului din Cupă: ”O să mă documentez...”
  7. Eliminare suferită de campioana Angliei, după patru înfrângeri la rând în Premier League
  8. Ce-a făcut Interul lui Cristi Chivu în Serie A după eșecul dureros cu Napoli
  9. Aproape de o nouă umilință. Ce a făcut FCSB la Bistrița, cu Gloria
  10. U Craiova a suferit teribil cu ”virușii verzi”. Patronul de 61 de ani a intrat pe teren, ca jucător!