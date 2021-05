Dan Nistor, dupa ce a castigat Cupa Romaniei: Sunt ca vinul, devin mai bun. Copilul meu mi-a zis sa nu mai vin acasa daca nu dau gol". Ce l-a suparat rau pe fotbalist

Fostul dinamovist a dat doua pase de gol si a marcat un gol, insa Valentin Gheorghe de la Astra a fost ales de Federatia Romana de fotbal ca fiind cel mai bun jucator al finalei.Decizia l-a suparat pe Nistor."Ne bucuram ca am castigat si am adus a opta Cupa in Banie.Am vorbit la pranz cu baiatul meu si mi-a zis daca nu dau gol nu mai am ce sa caut acasa.Am dat gol si doua pase de gol, din pacate a iesit altcineva cel mai bun jucator al finalei.Asa au vazut domnii mai in varsta.Nu stiu ce sa mai fac, ca sa fiu cel mai bun al finalei.Parca sunt ca vinul. Devin mai bun", a spus Dan Nistor la finalul meciului.