Turneele Final Four ale Cupei Romaniei la handbal, in 15-16 si 22-23 august

FR Handbal a decis, in sedinta Consiliului de Administratie, datele de desfasurare ale Turneelor Finale ale Cupei Romaniei.Astfel, la masculin, Turneul F4 va avea loc la Constanta, in 15-16 august, iar la feminin, in 22-23 august, insa fara a fi anuntata si gazda.In competitia feminina trebuie sa se mai dispute doua sferturi de finala, intre SCM Ramnicu Valcea - Dunarea Braila si CSM Bucuresti - CSM Slatina, programate in 20 august.Sunt calificate la Turneul Final Four Rapid Bucuresti si SCM Gloria Buzau.La masculin vor juca echipele Dinamo Bucuresti - CSM Bacau si Poli Timisoara - AHC Dobrogea Sud.In 2019, Cupa Romaniei a fost castigata de Poli Timisoara (masculin) si CSM Bucuresti (feminin).