Greu cu Sănătatea! Singura echipă din Superliga care n-a prins grupele în Cupa României. Toate rezultatele

Unirea Slobozia este singura echipă din Superligă eliminată din Cupa României la fotbal, după ce echipa de liga a treia CS Sănătatea Servicii Publice Cluj s-a impus cu scorul de 6-5, la loviturile de departajare, miercuri, pe teren propriu, în play-off.

FK Csikszereda a reușit scorul zilei, un neverosimil 8-1 pe terenul echipei de ligă secundă FC Voluntari. Marton Eppel a marcat nu mai puțin de cinci goluri pentru harghiteni.

CS Dinamo (Liga a II-a) a reușit o victorie spectaculoasă cu Poli Timișoara, 3-2 pe Bega, după prelungiri, cu două goluri marcate în ultimele minute.

Și Petrolul s-a calificat dramatic în grupele competiției, printr-un gol marcat de Gheorghe Grozav în min. 120+2. Brahima Doukansy (21) a deschis scorul pentru ploieșteni, dar Poli Iași a egalat prin Ștefan Ștefanovici (69) și a trimis meciul în prelungiri. Oaspeții a avut și două bare, prin Ioan Tolea (14) și Grozav (99).

CS Sporting Liești este a doua echipă de liga a treia calificată în grupe, după victoria cu 2-1 în fața formației de ligă secundă CS Afumați.

În grupe au reușit să acceadă și alte șase echipe de ligă secundă Gloria Bistrița, Concordia Chiajna, Metalul Buzău, CSC Dumbrăvița, CSM Slatina și Sepsi OSK Sfântu Gheorghe.

Rezultatele de miercuri din play-off:

FC Voluntari (II) - (+) AFK Csikszereda Miercurea Ciuc (I) 1-8 (0-4), Stadion ''Anghel Iordănescu'' - Voluntari

Ads

Au marcat: Florian Haită (82), respectiv Jozef Dolny (1), Marton Eppel (13, 37, 69, 86, 89), Janos Ferenczi (29), Ceara Anderson (72 - penalty).

CSM Unirea Alba Iulia (III) - (+) AFC Botoșani (I) 0-1 (0-1), Stadion Cetate - Alba Iulia

Au marcat: Ștefan Bodișteanu (38).

AFC Câmpulung Muscel 2022 (II) - (+) FC Metaloglobus București (I) 0-2 (0-1), CNAF Buftea iarbă

Au marcat: George Caramalău (20), Dragoș Huiban (87 - penalty).

(+) CS Sănătatea Servicii Publice Cluj (III) - AFC Unirea 04 Slobozia (I) 1-1 (1-0, 1-1), după prelungiri; 6-5, la loviturile de departajare, Stadion Clujana - Cluj-Napoca

Au marcat: Mihai Bonț (6), respectiv Andrei Dragu (63).

Au executat în ordine loviturile de departajare: Alexandru Mare 1-0 (gol), Ronaldo Deaconu 1-1 (gol), David Milchiș 2-1 (gol), Andrei Dragu 2-2 (gol), Vlad Fărcășan 2-2 (ratare), Eduard Florescu 2-2 (ratare), Abubakar Gado 3-2 (gol), Ahmed Said 3-3 (gol), Denis Paul 4-3 (gol), Constantin Toma 4-4 (gol), Alexandru Core 5-4 (gol), Florinel Ibrian 5-5 (gol), Angelo Crișan 6-5 (gol), Raul Rotund 6-5 (ratare).

Ads

AS FC Agricola Borcea (III) - (+) ACS Campionii FC Argeș (I) 0-1 (0-1), Stadion Comunal - Borcea

A marcat: Vadim Rață (18).

CSO Băicoi (III) - (+) CS Gloria Bistrița (II) 2-3 (1-1), Stadion Liliești - Băicoi

Au marcat: Beniamin Lazăr (45+1), Florinel Sandu (90+8 - penalty), respectiv Dinis Ieșeanu (18, 81), Valentin Alexandru (83).

(+) CS Sporting Liești (III) - CS Afumați (II) 2-1 (0-1), Stadion Comunal - Liești

Au marcat: George Iacob (79), Valentin Munteanu (90+1), respectiv Vlad Mihai Ghineț (44).

CS Vulturii Fărcășești (III) - (+) CS Concordia Chiajna (II) 0-3 (0-1), Stadion Comunal - Fărcășești

Au marcat: Alexandru Boiciuc (32, 77), Darius Grigore (87).

(+) AFC Metalul Buzău (II) - ACSM Ceahlăul Piatra Neamț (II) 4-0 (1-0), Stadion Metalul - Buzău

Au marcat: Adrian Moldovan (13, 67), Valentin Robu (86), Alexandru Șaim Tudor (90+2).

(+) CSC Dumbrăvița (II) - FC Bihor Oradea (II) 2-1 (0-0), Stadion ''Ștefan Dobay'' - Dumbrăvița

Au marcat: Radu Ciurel (64), Rareș Butnărașu (83), respectiv Rareș Enceanu (65).

Ads

CSM Olimpia Satu Mare (II) - (+) CSM Slatina (II) 0-3 (0-1), Stadion Olimpia - Daniel Prodan - Satu Mare

Au marcat: Ionuț Mitran (45+1), Marius Lupu (52), George Leață (62).

Știința Poli Timișoara (III) - (+) CS Dinamo București (II) 2-3 (1-0, 1-1), după prelungiri, Stadion Electrica - Timișoara

Au marcat: Pedro Roberto Paul (39), Raul Haiduc (92), respectiv Vadim Kiricenko (90+3), Ayan Anghel (115), Roberto Mălăele (120+3).

ACS FC Șoimii Gura Humorului (III) - (+) ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (II) 0-2 (0-1), Stadion Areni - Suceava

Au marcat: Demian Popovici (3, autogol), Darius Oroian (87).

ACSM Politehnica Iași (II) - (+) ACS Petrolul Ploiești (I) 1-2 (0-1, 1-1), după prelungiri, Stadion ''Emil Alexandrescu'' - Iași

Au marcat: Ștefan Ștefanovici (69), respectiv Brahima Doukansy (21), Gheorghe Grozav (120+2).

Ads