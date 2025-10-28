Grupele Cupei României au început cu o ”bombă”. Echipa din Liga 3 care a dat lovitura cu una din Superliga

Autor: Teodor Serban
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 17:31
682 citiri
FOTO: Facebook Cupa României Betano

Prima etapă din faza grupelor Cupei României a debutat marţi, cu meciul dintre două echipe din Galaţi. Formaţia din liga a treia, Sporting Lieşti, a remizat cu echipa din Superligă, Oţelul, scor 3-3.

Pentru Sporting Lieşti au marcat Voinea 36, Costea 51 şi Maftei 90+4, iar pentru Oţelul au punctat Ciobanu 5, Pedro 60 şi Andrezino 64.

Tot marţi se mai joacă meciurile Csikszereda - Sepsi, Slatina - CFR Cluj şi CS Dinamo - FC Dinamo, 21:00.

Miercuri sunt programate partidele Metaloglobus - FC Argeş, Metalul Buzău - ”U” Cluj, Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova şi Gloria Bistriţa - FCSB, iar joi au loc partidele Concordia Chiajna - Hermannstadt, UTA - Petrolul, FC Botoşani - Farul şi CSC Dumbrăviţa - Rapid.

