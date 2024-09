”Suntem nemulțumiți! O grupă infernală!”. Universitatea Craiova, critici aduse formatului Cupei României

Directorul general al clubului de fotbal Universitatea Craiova, Ovidiu Costeşin, a declarat, miercuri, după tragerea la sorţi a grupelor Cupei României, că este nemulţumit având în vedere faptul că echipa pregătită de Constantin Gâlcă va avea două partide în deplasare cu FCSB şi Petrolul Ploieşti.

"Suntem nemulţumiţi de tragerea la sorţi, asta e clar. Este o grupă infernală la prima vedere, cu trei deplasări, dintre care două la echipe fruntaşe din Liga I, la Petrolul şi la FCSB. Cu Petrolul se mai întâmplă să jucăm şi de două ori în patru zile, la început de decembrie. Avem meci de cupă la mijlocul săptămânii, apoi jucăm tot la ei în campionat, apoi iar deplasare, în 18 decembrie, dacă nu mă înşel, la FCSB. Repet, pe hârtie cel puţin, la prima vedere, pare foarte greu", a declarat Costeşin.

Oficialul Universităţii Craiova a criticat şi formatul Cupei României, care în percepţia sa avantajează echipele mai mici.

"Programul şi formatul este făcut oarecum pentru cei mai mici, din eşalonul doi sau trei, sau pentru echipele din prima ligă care au şanse mai mici la play-off. Pare un format care să le avantajeze pe aceste echipe. Dar să vedem acum, dacă vrei un trofeu, trebuie să joci. Şi îl vrem, în fiecare an l-am vrut, dar nu am putut, nu pentru că nu ni l-am fi dorit. La momentul ăsta nu suntem pregătiţi pentru ambele fronturi. Din fericire, cupa începe destul de târziu, până atunci au timp toţi jucătorii noi să se integreze. Şi la FCSB, ca să fim un pic cu optimişti, la ce program au ei în toamna asta, cred că Cupa României este ultima lor grijă. Dar problema nu este că am căzut cu FCSB, poate ne doream asta datorită programului lor, problema este că am picat să jucăm şi la ei acasă, asta ne încurcă mai rău", a adăugat acesta.

Costeşin consideră că trofeul Cupei Românei este important atât prin prisma participării în cupele europene, dar şi a beneficiilor financiare: "E importantă Cupa, pentru că dacă nu ai şanse la campionat îţi oferă acel loc de Europa League, care automat îţi mai dă o şansă pentru Conference League. Ai cel puţin un milion de euro asigurat ca premii din Cupa României şi turul doi de Conference League, deci contează".

FCSB, Universitatea Craiova, Dinamo Bucureşti şi Petrolul Ploieşti vor fi adversare în Grupa B a Cupei României la fotbal, din care vor mai face parte Agricola Borcea şi Metalul Buzău, potrivit tragerii la sorţi efectuate miercuri, la Casa Fotbalului.

În Grupa A se vor afla Rapid, CFR Cluj şi FC Botoşani, între altele, în Grupa C au fost repartizate UTA, Farul, FC Hermannstadt şi Poli Iaşi, iar din Grupa D vor face parte Oţelul Galaţi, finalista ediţiei trecute, şi Sepsi OSK.

Componenţa grupelor (repartizare în grupe 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b):

Grupa A: Rapid Bucureşti, CFR Cluj, Ceahlăul Piatra Neamţ, FC Botoşani, CS Afumaţi, Campionii FC Argeş;

Grupa B: FCSB, Universitatea Craiova, Petrolul Ploieşti, Dinamo Bucureşti, FC Agricola Borcea, Metalul Buzău;

Grupa C: UTA Arad, Farul Constanţa, FC Hermannstadt, Politehnica Iaşi, Unirea Ungheni, CS Sănătatea Servicii Publice Cluj-Napoca;

Grupa D: Oţelul Galaţi, Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, CSM Reşiţa, FK Csikszereda Miercurea Ciuc, SCM Râmnicu Vâlcea, CSM Unirea Alba Iulia.

