Presa străină, după apariția fotbalistului român de 61 de ani: ”De ce i s-a permis? Și a mai făcut-o...”

Echipa Universitatea Craiova a învins miercuri, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Sănătatea Cluj, în cadrul grupei B a Cupei României. Patronul clujenilor, Aurelian Ghişa, a intrat şi el pe teren, în minutul 89, la 61 de ani.

Intrarea pe teren a lui Aurelian Ghișa a fost remarcată și de presa internațională.

”Dar de ce i s-a permis acestui bunic să intre pe teren într-un meci profesionist? Pur și simplu pentru că este președintele clubului Sănătatea Cluj, din liga a treia. Și a mai făcut-o și înainte! Precedenta sa apariție data din 2011, tot în Cupa României, iar adversara se numea Steaua București, acum FCSB.

Înainte de meci, Ghișa le-a oferit jucătorilor săi - sau mai degrabă colegilor - un bonus de 500 de euro", a scris L'Equipe.

"Eram deja familiarizați cu neobositul fotbalist japonez Kazuyoshi Miura, care, la 58 de ani, continuă în fotbalul profesionist la Atletico Suzuka, o echipă de liga a patra. Mai recent, italianul Lamberto Boranga, aflat la vârsta de 83 de ani, a surprins când a anunțat că reia antrenamentele cu clubul de amatori USD Trevana 2020. Dar Aurelian Ghișa a mers și mai departe”, au completat francezii.

