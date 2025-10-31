Presa străină, după apariția fotbalistului român de 61 de ani: ”De ce i s-a permis? Și a mai făcut-o...”

Autor: Teodor Serban
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 10:46
543 citiri
Presa străină, după apariția fotbalistului român de 61 de ani: ”De ce i s-a permis? Și a mai făcut-o...”
Aurelian Ghișa FOTO Captura PrimaTV

Echipa Universitatea Craiova a învins miercuri, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Sănătatea Cluj, în cadrul grupei B a Cupei României. Patronul clujenilor, Aurelian Ghişa, a intrat şi el pe teren, în minutul 89, la 61 de ani.

Intrarea pe teren a lui Aurelian Ghișa a fost remarcată și de presa internațională.

”Dar de ce i s-a permis acestui bunic să intre pe teren într-un meci profesionist? Pur și simplu pentru că este președintele clubului Sănătatea Cluj, din liga a treia. Și a mai făcut-o și înainte! Precedenta sa apariție data din 2011, tot în Cupa României, iar adversara se numea Steaua București, acum FCSB.

Înainte de meci, Ghișa le-a oferit jucătorilor săi - sau mai degrabă colegilor - un bonus de 500 de euro", a scris L'Equipe.

"Eram deja familiarizați cu neobositul fotbalist japonez Kazuyoshi Miura, care, la 58 de ani, continuă în fotbalul profesionist la Atletico Suzuka, o echipă de liga a patra. Mai recent, italianul Lamberto Boranga, aflat la vârsta de 83 de ani, a surprins când a anunțat că reia antrenamentele cu clubul de amatori USD Trevana 2020. Dar Aurelian Ghișa a mers și mai departe”, au completat francezii.

U Craiova a suferit teribil cu ”virușii verzi”. Patronul de 61 de ani a intrat pe teren, ca jucător!
U Craiova a suferit teribil cu ”virușii verzi”. Patronul de 61 de ani a intrat pe teren, ca jucător!
Echipa Universitatea Craiova a învins miercuri, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Sănătatea Cluj, în cadrul grupei B a Cupei României. Jucând pe stadionul Ion Oblemenco, dar contând...
De neînțeles ce-a făcut Mirel Rădoi înaintea meciului cu Sănătatea. Antrenorul Craiovei e un car de nervi
De neînțeles ce-a făcut Mirel Rădoi înaintea meciului cu Sănătatea. Antrenorul Craiovei e un car de nervi
Mirel Rădoi a luat o decizie radicală înaintea meciului Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova, duel din prima etapă a grupelor Cupei României, care se joacă în această seară, de la ora...
#cupa romaniei, #Sanatatea Cluj, #patron, #presa, #reactie , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Celebrul milionar roman care circula cu metroul in Bucuresti. Cum arata acum, la 47 de ani
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Simona Halep revine in lumina reflectoarelor!" Presa internationala a reactionat, dupa anuntul campioanei noastre

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Costel Gâlcă, după victoria lejeră din Cupă: ”Da, Rapid a plătit. A fost bine și pentru ei”
  2. Presa străină, după apariția fotbalistului român de 61 de ani: ”De ce i s-a permis? Și a mai făcut-o...”
  3. Meci dramatic pentru campioana României în cupele europene. Locul ocupat de Sepsi în clasament
  4. Încă un pas greșit pentru Edi Iordănescu. Ce-a făcut echipa românului
  5. Fără milă: ce a făcut Rapid, în meciul cu Dumbrăvița
  6. Fraudă uriașă la Federaţia Internaţională de Atletism: angajații au furat milioane de euro
  7. Juventus are un nou antrenor. Fostul selecționer al Italiei are un tatuaj cu sigla lui Napoli
  8. S-a încheiat seria de victorii consecutive ale Botoșaniului. Rezultatul obținut cu Farul, în cupă
  9. S-a încheiat UTA - Petrolul în Cupa României, în grupă cu FCSB și U Craiova
  10. Ar fi meciul secolului! Floyd Mayweather și Manny Pacquiao, aproape de un nou meci, după spectacolul din 2015