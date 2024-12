Marius Șumudică, după eșecul cu CFR Cluj: "Unii trebuie să-și facă bagajele, nu se ridică la nivelul Rapidului"

Echipa CFR Cluj a învins joi seara, în deplasare, scor 2-0, formaţia bucureşteană Rapid, în ultima etapă din grupele Cupei României, grupa 1. Ambele echipe s-au calificat în sferturile competiţiei.

Fără Dan Petrescu pe bancă, tehnicianul din Gruia fiind suspendat, clujenii au reuşit să deschidă scorul în Giuleşti, prin Mohammed Kamara, care a marcat după o acţiune personală, în minutul 17. Soarta partidei a fost tranşată în minutul 80, când Fică, abia intrat, a înscris stabilind scorul final. CFR Cluj s-a impus cu 2-0 şi câştigă grupa 1 a Cupei României, urmând să evolueze împotriva Universităţii Craiova în sferturile de finală. Rapid a încheiat grupa pe locul secund, cu 6 puncte, şi va întâlni pe Metalul Buzău în sferturi.

„Mi-am dorit să câștig, am făcut un meci bun, consistent. Am avut ocazii, dar dacă nu marcăm, e greu. Am avut ocazie 1 la 1 cu portarul. CFR a ajuns periculos la poartă o dată, a dat gol, apoi a profitat e o greșeală flagrantă. Ne-am calificat, asta e cel mai important.

Vom juca cu Metalul Buzău, dacă nu mă înșel, în deplasare. Eu am vrut să câștig, și egalul era bun, am fi jucat acasă. Noi am demonstrat că am vrut să câștigăm. Nu pot să le spun să se dea la o parte, nu e profesionist. Am avut ocazii. Dacă egalam la ocaziile respective, ce aș fi făcut? Le-aș fi spus să se dea la o parte?

Unii trebuie să-și facă bagajele, nu se ridică la nivelul Rapidului și trebuie să plece. O să vedeți, nu vor face parte din lotul deplasat în cantonamentul din Dubai și vor fi pe lista de transferuri”, a declarat Marius Șumudică, la Prima Sport 1.

Întrebat punctual despre Timotej Jambor, Șumudică a spus: „Nu stau eu acum să fac liste, dar veți vedea în iarnă. Vulturar a fost cel mai bun de pe teren azi!"

