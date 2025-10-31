Fără milă: ce a făcut Rapid, în meciul cu Dumbrăvița

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 23:51
Fără milă: ce a făcut Rapid, în meciul cu Dumbrăvița
Rapid a învins Dumbrăvița FOTO FB Superliga

Echipa bucureşteană Rapid a dispus joi seara, în deplasare, scor 4-0, de divizionara secundă Dumbrăviţa, în grupa A din Cupa României.

Rapid a evoluat în Giuleşti, dar a figurat ca oaspete, iar echipa din Dumbrăviţa a fost organizatoarea partidei din Cupa României. Însă statutul de echipă oaspete a priit formaţiei lui Gâlcă.

Jambor a deschis scorul în minutul 21, iar Lars Kramer a majorat diferenţa de pe tabelă în minutul 42. Presiunea pusă de giuleşteni s-a materializat în alte două goluri înscrise în repriza secundă. Alex Dobre a transformat un penalti, în minutul 71, iar opt minute mai târziu a reuşit dubla, stabilind scorul final, Dumbrăviţa – Rapid 0-4.

