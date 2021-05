Universitatea Craiova a castigat Cupa Romaniei, dupa un meci incredibil. Oltenii au fost condusi in prelungiri dar au intors rezultatul

Astra - CSU Craiova, scor 3-2Au marcat: Gaman '17 (p), Boe-Kane '90+3 / A. Ivan '14, Nistor '99, Screciu '113.0-1, min. 14: Nistor a dat o pasa de vreo 40 de metri, mingea a trecut printre doi fundasi ai Astrei si a ajuns la Andrei Ivan, care a scapat singur cu Popa si l-a invins cu un sut de la opt metri, peste portarul iesit sa-l blocheze;1-1, min. 17: Stahl a fost faultat in marginea careului de Mihai Constantin, iar Fesnic a dictat penalti, pe care l-a transformat Gaman. Faultul pare facut in afara careului;2-1, min. 93: V. Gheorghe a sutat de la 15 metri, Pigliacelli a respins balonul pana la Boe-Kane, care a marcat cu capul;2-2, min. 99: Nistor a inscris cu un sut spectaculos de la peste 25 de metri, mingea atingand bara laterala si intrand in poarta;2-3, min. 113: Nistor a centrat dintr-o lovitura libera de pe partea dreapta si Screciu a marcat cu capul, profitand de o iesire gresita a portarului Popa. Paula Seling a interpretat imnul national inaintea meciului.Partida a avut loc cu spectatori, in tribune fiind peste 1.500 de fani, intre care si vicepremierul Dan Barna , care a declarat ca tine cu Universitatea Craiova la acest meci.Au evoluat echipele:Astra: M. Popa - Hugo Sousa (Riza '68), Jovanovici, Gaman, Lamanje - Boe-Kane, Canadija, Crepulja (Adeshina '118) - Stahl (Balaure '67), Krpici, V. Gheorghe (D. Gheorghe '118). Antrenor Ionut Badea;CSU Craiova: Pigliacelli - Vatajelu, M. Constantin (Acka '74), Balasa, Bancu - Mateiu (Tudorie '74), Cicaldau, D. Nistor - Cimpanu (Camara '66, Fedele '109), A. Ivan, Baiaram (Screciu '74). Antrenor Marinos Ouzounidis.Cartonase galbene: Lamanje '52, Crepulja '90+2, M. Popa '107 / Camara '103, Screciu '115, Pigliacelli '115.Arbitri: Horatiu Fesnic - Octavian Sovre si Alexandru Cerei - Florin Marcu;Observatori: Constantin Stefan si Octavian Goga