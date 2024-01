Trofeul Cupei Mondiale, in premiera in Romania

Trofeul Cupei Mondiale FIFA va fi prezentat in premiera in Romania, in perioada 6-8 aprilie, evenimentul facand parte din Turneul Cupei Mondiale 2010.

In cadrul turneului vor fi organizat mai multe evenimente, in 86 de tari de pe 5 continente, iar biletele gratuite vor fi disponibile prin intermediul promotiilor companiei de bauturi racoritoare Coca-Cola, se arata intr-un comunicat al FIFA.com.

"In fiecare tara pe care o vizitam, un numar foarte mare de fani celebreaza venirea trofelui cu manifestari specifice culturii bogate a locurilor natale, oferindu-ne intregul lor suport. Asteptam cu nerabdare sa expunem Trofeul Campionatului Mondial de Fotbal in fata cat mai multor fani in 2010", a declarat secretarul general al FIFA, Jerome Valcke.

Acesta va fi cel mai ambitios proiect dedicat Cupei Mondiale pana acum, in care trofeul va calatori 138.902 kilometri si va cuprinde in total 86 de tari.

Trofeul masoara 36,8 centimetri in inaltime si cantareste 6.175 de grame, fiind fabricat din aur de 18 carate. In partea inferioara sunt gravate anul si numele fiecarei nationale castigatoare, incepand din 1974.

C.F.