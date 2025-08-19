Tragere la sorți în Cupa României. Steaua - UTA și Poli - Dinamo, cele mai tari meciuri

FOTO: Facebook Cupa României Betano

Tragerea la sorţi pentru partidele din play-off-ul Cupei României Betano, ediţia 2025-2026, a avut loc marţi, la Casa Fotbalului, şi a fost făcută de secretarul general adjunct, Gabriel Bodescu, şi reprezentantul departamentului competiţii FRF, Mihai Andrieş.

Meciurile rezultate în urma tragerii la sorţi:

ACS FC Corvinul – Farul Constanţa

FC Voluntari – AFK Csikszereda

Politehnica Iaşi – ACS Petrolul 52

Steaua Bucureşti – UTA Arad

CSM Unirea Alba Iulia – AFC Botoşani

AFC Câmpulung-Muscel 2022 – Metaloglobus

Sănătatea Servicii-Publice – Unirea Slobozia

Agricola Borcea – Campionii FC Argeş

CSO Băicoi – CS Gloria Bistriţa

Sporting Lieşti – CS Afumaţi

Vulturii Fărcăşeşti – Concordia Chiajna

Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamţ

CSC Dumbrăviţa – FC Bihor Oradea

CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina

SSU Politehnica Timişoara – CS Dinamo Bucureşti

Şoimii Gura Humorului – Sepsi OSK

Partidele se vor desfăşura în conformitate cu prevederile articolului 30 din ROAF, “Organizarea şi programarea Cupei României”. În caz de egalitate după 90 de minute de joc, se procedează la prelungiri şi, după caz, la executarea loviturilor de departajare din punctul de pedeapsă.

Jocurile din cadrul play-off-ului Cupei României vor avea loc, de principiu, în 27 august, ora 17:30. Excepţie vor face jocurile televizate, programul complet urmând a fi stabilit şi comunicat ulterior pe site-ul FRF.

