Tragere la sorți în Cupa României. Steaua - UTA și Poli - Dinamo, cele mai tari meciuri

Tragerea la sorţi pentru partidele din play-off-ul Cupei României Betano, ediţia 2025-2026, a avut loc marţi, la Casa Fotbalului, şi a fost făcută de secretarul general adjunct, Gabriel Bodescu, şi reprezentantul departamentului competiţii FRF, Mihai Andrieş.
Meciurile rezultate în urma tragerii la sorţi:
ACS FC Corvinul – Farul Constanţa
FC Voluntari – AFK Csikszereda
Politehnica Iaşi – ACS Petrolul 52
Steaua Bucureşti – UTA Arad
CSM Unirea Alba Iulia – AFC Botoşani
AFC Câmpulung-Muscel 2022 – Metaloglobus
Sănătatea Servicii-Publice – Unirea Slobozia
Agricola Borcea – Campionii FC Argeş
CSO Băicoi – CS Gloria Bistriţa
Sporting Lieşti – CS Afumaţi
Vulturii Fărcăşeşti – Concordia Chiajna
Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamţ
CSC Dumbrăviţa – FC Bihor Oradea
CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina
SSU Politehnica Timişoara – CS Dinamo Bucureşti
Şoimii Gura Humorului – Sepsi OSK
Partidele se vor desfăşura în conformitate cu prevederile articolului 30 din ROAF, “Organizarea şi programarea Cupei României”. În caz de egalitate după 90 de minute de joc, se procedează la prelungiri şi, după caz, la executarea loviturilor de departajare din punctul de pedeapsă.
Jocurile din cadrul play-off-ului Cupei României vor avea loc, de principiu, în 27 august, ora 17:30. Excepţie vor face jocurile televizate, programul complet urmând a fi stabilit şi comunicat ulterior pe site-ul FRF.