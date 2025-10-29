U Craiova a suferit teribil cu ”virușii verzi”. Patronul de 61 de ani a intrat pe teren, ca jucător!

Echipa Universitatea Craiova a învins miercuri, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Sănătatea Cluj, în cadrul grupei B a Cupei României.

Jucând pe stadionul Ion Oblemenco, dar contând ca meci în deplasare, elevii lui Mirel Rădoi au avut prima ocazie importantă în minutul 11, la ocazia lui Monday Etim. Scorul a fost deschis însă de clujeni, care au marcat în minutul 44, prin autogolul lui Stevanovic.

După pauză, portarul ”viruşilor verzi”, Bălgrădean, a scos la şutul lui Băsceanu, din minutul 49, apoi a intervenit la şutul lui Samuel Teles, din minutul 53, însă nu a mai avut ce face în minutul 61, când Etim a egalat. Băsceanu a lovit transversala în minutul 67, însă nou intratul David Matei a reuşit să aducă în avantaj Craiova, înscriind cu o lovitură de cap, în minutul 77.

Jorn l-a încercat pe Popescu, cu un şut din careu, însă oltenii au mai înscris de alte două ori, prin Etim (min. 85) şi Cicâldău (min. 88) punând pe tabelă o diferenţă mai consistentă.

Patronul Aurelian Ghişa a intrat şi el pe teren, în minutul 89, la 61 de ani, iar scorul final a fost Universitatea Craiova – Sănătatea Cluj 4-1.

