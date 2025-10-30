S-a încheiat UTA - Petrolul în Cupa României, în grupă cu FCSB și U Craiova

UTA Arad a terminat la egalitate cu Petrolul Ploiești, 1-1 (1-0), joi seara, pe teren propriu, în Grupa B a Cupei României la fotbal.

Arădenii au avut prima mare ocazie a partidei, în minutul 30, când David Barbu a scăpat în careul ploieştean, talonat de Onguene, însă portarul Krell l-a blocat. După numai trei minute, însă, gazdele au deschis scorul, prin Valentin Costache, care a finalizat după o acţiune a lui Tzionis.

Arădenii au fost aproape de majorarea avantajului în minutul 54, la lovitura de cap a lui Benga, scoasă de Krell.

Ploieştenii au egalat în minutul 78, printr-un jucător intrat la pauză, Marian Chică-Roşă, şi UTA Arad – Petrolul Ploieşti s-a încheiat 1-1.

În clasamentul grupei B conduce Universitatea Craiova, cu trei puncte, urmată de FCSB, tot trei puncte, despărţite însă de golaveraj. Petrolul şi UTA îşi împart locurile 3-4, cu câte un punct.

Ads