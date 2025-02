"Am avut un feeling că o să marchez!" Necunoscutul român Sebastian Drozd l-a învins pe Ianis Hagi

Echipa scoţiană Glasgow Rangers a pierdut duminică seara, pe teren propriu, scor 0-1, în faţa unei alte formaţii din Glasgow, Queens Park, în optimile de finală ale Cupei Scoţiei. Gazdele au ratat un penalti care ar fi trimis meciul în prelungiri.

Managerul lui Rangers a început cu Ianis Hagi titular însă prima repriză s-a scurs fără gol sau evenimente notabile, iar oaspeţii, echipă din liga secundă scoţiană, au dat lovitura în minutul 70, când a marcat un atacant cu origini româneşti, Sebastian Drozd. În minutul 90+7 James Tavernier a ratat un penalti care ar fi oferit lui Rangers încă o şansă şi Queens Park s-a calificat în sferturile Cupei Scoţiei.

”Pfu, a fost un joc bun, echipa chiar a făcut un meci bun...

Și am avut așa un feeling atunci când am intrat pe gazon. Mi-am zis că, dacă mi se va oferi șansa, o să marchez! Și uite că s-a și întâmplat după două minute!

Sunt foarte fericit și, normal, mulțumit de cum s-a încheiat meciul cu Rangers”, a declarat Drozd pentru Sport.ro.

Născut în Londra din părinți români - tatăl din Maramureș și mama din Suceava, Sebastian Drozd ar vrea să joace pentru naționala României, dacă i se va oferi această șansă.

Seb Drozd speaks after scoring the only goal in @queensparkfc's unbelievable #ScottishCup victory against Rangers 🕷️

"I'm going to be replaying that one for a couple of years!" 🗣️ pic.twitter.com/ClcTNLS7Og