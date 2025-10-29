Eliminare șoc în Spania, cu internaționalul român pe teren

Portarul Horaţiu Moldovan a fost integralist la Real Oviedo, locul 19 şi penultimul din Liga, formaţie eliminată de Ourense, ultima poziţie din Divizia 3 spaniolă, în primul tur din Cupa Spaniei.

În prima rundă a Cupei Regelui, cinci cluburi din Liga s-au calificat marţi în faţa unor echipe amatoare: Getafe (locul 10), la Inter Valdemoro (11-0), Valencia (18), la Marecena (5-0), Sevilla FC (11) la Toledo (4-1), Real Sociedad (17) la Negreira (3-0) şi chiar Girona (20 şi ultima) la Constancia (3-2 a.p.).

În schimb, Oviedo (locul 19) a pierdut (2-4 în prelungiri) pe terenul echipei Ourense (liga a treia spaniolă). Atacantul croat Josip Brekalo a deschis scorul (min. 17, penalty) pentru Oviedo, care a condus chiar cu 2-1 după egalarea lui Jerin Ramos (min. 53).

Dar Ourense a forţat prelungirile graţie lui Aymane Jelbat (90+4), apoi a câştigat cu goluri marcate de Omar Ouhdadi (98) şi Amin Abaradan Bouzaig (114).

