Mulți tineri amână să se căsătorească și să întemeieze o familie, deși sunt într-o relație. Aceștia locuiesc adesea cu chirie, iar uneori investesc împreună în amenajarea unui apartament dacă unul dintre ei deține o locuință.

În astfel de situații, problemele apar dacă lucrurile nu merg bine și cei doi se despart. Este situația la care se referă o tânără, în încercarea de a avea soluții înainte ca problemele să apară.

"Prietenul vrea să ne mutăm împreună. Se așteaptă să contribui și eu cu bani"

"Sunt de un an într-o relație cu cineva (deci nu căsătoriți, poate urmează). Părinții lui au un teren pe care s-au apucat să construiască o casă. Terenul e pe numele lor, cred că tot așa va fi și cu casa. Prietenul vrea să ne mutăm împreună acolo (după ce va fi gata casa), dar mi-a zis direct că se așteaptă să contribui și eu cu bani la acoperiș, mobilier, impozite, etc.

Cumva să mobilăm cu banii 50% eu, 50% el, plus finisajele. Doar că mă tem să nu rămân și cu banii dați, și dată afară din casă oricând. Am în familie un caz de genul, mătușa mea a pățit asta. Am încredere în prieten, dar nu știu ce va aduce viitorul și n-aș vrea să bag toate economiile și tot salariul într-o casă în care cine știe cât stau și care e pe numele părinților lui.

Întrebare: dacă totuși mă convinge să bag bani în casă, cum pot proceda cu dovezile? (facturi? Împrumut la notar? Ce documente să fac, care ulterior să țină loc de probe, ca să-mi recuperez banii, în caz că mă da afară din casă?)", a întrebat aceasta pe grupul Sfaturi de la avocați.

"Niciodată să nu investiți într-un imobil care nu vă aparține"

Cei care au comentat au felicitat-o că se documentează înainte să ia o decizie. Aproape toți o sfătuiesc să nu se implice financiar.

"Vă felicit că cereți un sfat înainte să faceți o prostie și nu după. Niciodată să nu investiți într-un imobil care nu va aparține, sau dacă o faceți, faceți-o fără așteptări. Legal există soluții să vă recuperați banii, însă este necesar un proces și apoi stați mult și bine până primiți banii înapoi. Și mă refer că se poate întinde datoria și pe 10 ani, plătită cu o suma minusculă, lunar. Va sfătuiesc să aveți bunul propriu, chiar dacă nu locuiți în el, sau în comun cu soțul/concubinul. Cineva care ține la dvs, nu vă va cere niciodată să investiți o suma în bunul sau personal, fără nicio garanție."

"Nici chiar căsătoriți fiind nu ar trebui investit în ceva ce nu vă aparține."

"Un bărbat sincer nu te-ar pune în situația asta"

"Corect ar fi ca părinții lui să va facă acte de vânzare cumpărare pe numele la amândoi, iar casa tot la fel să fie pe numele la amândoi...doar așa, în caz de divorț, sunteți proprietari cu cote egale.

Restul e investiție în pierdere din partea dvs."

"Nu te întrebi de ce nu te-a cerut de soție, dar îți cere să te porți de parcă ești căsătorită? Un bărbat sincer nu te-ar pune în situația asta. Vezi de viața ta cât mai repede după părerea mea."

"Dacă vrea să contribui la acoperiș și etc, trebuie să contribuie și el, să te treacă în acte de la început.

Nu investiți în casa altuia, mai ales că nu sunteți nici căsătoriți, casa este pe terenul lui tăticu, dvs spuneți că poate ne și căsătorim...Nu prea sunt corecți, nici tăticul, nici fiul."

"Gândește-te bine, căruța lui, banii tăi. Nu aș face nimic, fără să am acte."

"Dacă deja ți-a spus asta, atunci ridică și tu la același nivel (sau la fileu)...cum că și tu vrei să figurezi cu 50% pe contractul ăla, ce naiba, doar nu și-a găsit fraieră. Ce fel de bărbat este?"

"Bărbat sau glugă de coceni?!"

"Față dragă, tu ce vrei să ai lângă tine în viață? Bărbat sau glugă de coceni?! Un bărbat adevărat n-ar accepta să contribui tu cu ceva financiar nici dacă ai vrea tu să faci asta.

Eu nu numai că nu aș da niciun sfânt, dar n-aș mai sta o secundă într-o asemenea relație."

"Ai grijă mare, nu este de joacă! Eu sunt proprietar pe jumătate din casă și m-a dat afară".

"Dacă iubitul a pus condiții, cereți și d-voastră dreptul la casă"

"Iertați-mă pentru întrebare: d-voastră ați pus condiții?

Dacă iubitul a pus condiții, cereți și d-voastră dreptul la casă.

Contract de vânzare-cumpărare, 50/100 pe numele d-voastră, chiar dacă îi plătiți cu economiile care le dețineți. Cu banii care îi dați pentru 50/100 poate să își facă acoperiș sau ce își mai dorește.

Dacă nu acceptă condiția d-voastră, nu trebuie să acceptați condiția lui, este semn că dorește o fraieră care să îl sponsorizeze, nu o parteneră de viață".

