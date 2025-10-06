Șocul prin care a trecut un cuplu care s-a dus să divorțeze. Ce a uitat să facă preotul

Autor: Maria Popa
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 14:37
Șocul prin care a trecut un cuplu care s-a dus să divorțeze. Ce a uitat să facă preotul
Cununie religioasă Foto: Pixabay

Doi italieni s-au căsătorit în anul 2009 în Sicilia, Italia, dar după un an, când cei doi au decis să divorțeze, au descoperit că preotul a uitat să le înregistreze căsătoria și că statul italian nu-i considera soț și soție.

Pentru că bărbatul a refuzat să semneze actul de căsătorie tardivă, femeia l-a dat în judecată ca să-și recupereze banii investiți în nuntă, lună de miere și mobila din casă. Procesul a durat 15 ani.

A uitat să înregistreze căsătoria

Loredana și Giuseppe au ajuns în fața altarului în 2009 când și-au promis credință și iubire eternă. La un an de la nuntă, cei doi au decis să divorțeze. Au avut un șoc când au aflat că nici măcar nu fuseseră căsătoriți.

Se pare că preotul de la biserica Madona din Montalto din Messina uitase să le înregistreze căsătoria, care pentru statul italian nici măcar nu exista.

Omul bisericii avea la dispoziție 5 zile să finalizeze procesul, dar de atunci trecuse mai mult de un an. Mai exista totuși o soluție, el putea realiza o înregistrare târzie, cu semnătura ambilor parteneri. După ce ar fi fost declarați „căsătoriți” tardiv, cei doi ar fi putut divorța ulterior, potrivit Corriere della Sera.

Despăgubirile solicitate

„Mireasa” suportase cheltuieli semnificative în pregătirea nunții, inclusiv cele pentru ceremonie, mobilier și luna de miere. Ea solicitase două împrumuturi în valoare de 66.150 de euro.

Bărbatul a refuzat să semneze acea înregistrare târzie, dar Loredana nu a renunțat și a cerut despăgubiri în instanță, după ce i-a dat în judecată atât pe fostul său partener, cât și pe preot.

Ce a decis instanța

Instanța a cerut ca toți să fie răspunzători pentru daunele financiare, cât și nefinanciare, suferite din cauza neînregistrării căsătoriei.

Recent, instanța a respins cererile femeii, precizând că „întreaga conduită a lui Giuseppe nu părea să constituie un comportament ilegal care să genereze răspundere”.

Tot judecătorii au mai spus că fostul soț nu avea „nicio obligație legală, dacă e să existe una, doar una morală, de a consimți la înregistrarea târzie”.

După ce a respins responsabilitatea preotului paroh, judecătorul a precizat că femeia „nu a furnizat dovezi ale daunelor suferite” și, în orice caz, „neînregistrarea daunelor nu împiedică o acțiune independentă și separată împotriva” fostului său partener „pentru restituirea mobilei”.

Potrivit informațiilor ce reies din documentele instanței, cei doi se mutaseră în casa lui, iar ea a mobilat locuința din creditul făcut la bancă. Imediat după separare, femeia a plecat de acasă, iar mobila a rămas acolo.

După 15 ani de la nuntă, Curtea Supremă a respins apelul italiencei împotriva hotărârii de apel, declarând-o „inadmisibilă”, ca mai apoi să închidă cazul. Bărbatul nu a venit niciodată în fața instanței.

„S-a întâmplat ca mirele să refuze apoi să consimtă la transcrierea târzie. Hârtiile fuseseră îngrămădite, împreună cu alte lucruri... pe scurt, se pare că documentul trebuie să se fi pierdut printre alte documente...”, a spus preotul paroh, care acum are 86 de ani, pentru presa italiană.

Avocatul Loredanei s-a declarat dezamăgit de rezultatul apelului la Curtea Supremă, după 15 ani de proceduri judiciare.

„Ceream daune pentru încălcarea promisiunii de căsătorie, iar documentele includeau și un e-mail certificat de la un avocat în numele lui Giuseppe, în care își declara disponibilitatea de a rambursa 50% din costuri, dar Curtea Supremă spune că nu există dovezi că avocatul a avut un mandat de la clientul său...”, a adăugat avocatul.

#cuplu, #Italia, #casatorie, #divort, #preot, #instanta, #despagubiri, #casatorie religioasa , #Italia
