"Nu, în niciun caz". Aproape 70% dintre români nu sunt de acord cu recunoașterea cuplurilor de același sex SONDAJ

Conform unui sondaj realizat de INSCOP Research la comanda Funky Citizens, desfășurat între 16 și 23 decembrie 2024, aproape 70% dintre români se opun recunoașterii cuplurilor de același sex în România. Această proporție este aproape identică cu cea raportată acum doi ani într-o cercetare sociologică similară.

În decembrie 2024, 68,1% dintre românii intervievați au afirmat că statul român nu ar trebui să recunoască legal cuplurile formate din persoane de același sex. Comparativ, în septembrie 2021, 67,9% dintre români aveau aceeași opinie, scrie antena3.ro.

Pe de altă parte, 21% dintre români consideră că ar trebui să existe recunoaștere legală pentru cuplurile de același sex în decembrie 2024, o creștere ușoară față de 18,5% înregistrată în septembrie 2021.

Sondajul a fost efectuat de INSCOP Research la solicitarea Funky Citizens, în perioada 16-23 decembrie 2024, utilizând o anchetă sociologică bazată pe un chestionar.

Informațiile au fost colectate prin metoda CATI (interviuri telefonice), iar eșantionul multistadial stratificat a inclus 1000 de persoane, reprezentând categoriile socio-demografice relevante (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.

Eroarea maximă acceptată a datelor este de ± 3.1 %, cu un grad de încredere de 95%.

Datele comparative pentru lunile iunie și septembrie 2021, precum și pentru ianuarie 2022, au fost obținute din studiul intitulat „Neîncrederea publică: Vest vs. Est, ascensiunea curentului naționalist în era dezinformării și a fenomenului știrilor false”, realizat de INSCOP Research la solicitarea think-tankului STRATEGIC Thinking Group, în cadrul unui proiect de cercetare susținut de The German Marshal Fund of the United States și finanțat de Black Sea Trust for Regional Cooperation prin True Story Project.

