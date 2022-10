Criterii esentiale in alegerea unui cuptor de pizza pentru localul dumneavoastra

In anul 2001, o pizza a fost livrata pe Statia Spatiala Internationala, deoarece un astronaut nu a mai putut rezista poftei de a gusta din acest minunat preparat italienesc. Pe de alta parte, pentru a intelege succesul mondial de care se bucura acest tip de mancare, trebuie stiut si ca 93% dintre americani il consuma cel putin o data pe luna.

In Romania, situatia nu este cu mult deosebita. Atat copiii, cat si adultii se rasfata, macar o data la cateva zile, cu un preparat pe baza de blat pufos, branza italieneasca si sos de rosii, la care asorteaza diferite alte ingrediente, in functie de gustul fiecaruia.

Prin urmare, investitia intr-un cuptor pizza si decizia de a deschide o afacere de acest gen are toate sansele sa aduca un profit insemnat. Inainte de a cumpara cele mai importante echipamente, un antreprenor trebuie sa cunoasca insa informatiile care ii vor permite sa faca alegerea optima.

Criterii esentiale in alegerea unui cuptor de pizza

Din punctul de vedere al combustibilului folosit, exista trei mari variante: lemne, gaze si curent electric. Fiecare dintre acestea are o serie de avantaje si dezavantaje, care tin inclusiv de tipul unitatii de alimentatie publica in dotarea careia urmeaza sa intre.

Numerosi iubitori ai acestui fel de mancare sustin ca are cel mai bun gust si miros atunci cand este copt intr-un cuptor pizza pe lemne. Intr-adevar, aroma este una deosebita si merita facuta o astfel de investitie daca deschideti chiar o pizzerie, adica o unitate in care acesta va fi principalul produs oferit clientilor. Investitia nu se va dovedi la fel de inspirata daca sunteti patronul sau administratorul unui restaurant care serveste si alte feluri de mancare. Intr-adevar, un cuptor pe lemne are nevoie de timp pentru a se incalzi, ocupa mult spatiu si este necesara delimitarea unei zone speciale si pentru depozitarea lemnelor.

Prin urmare, intr-un restaurant care serveste preparate diverse, este recomandat mai degraba un model de cuptor pizza care functioneaza pe baza de gaz sau de curent electric. Ambele se incalzesc mai repede decat un model pe lemne, sunt mai simplu de manevrat si de intretinut, iar raportul calitate-pret este, la randul sau, avantajos.

Dincolo de tipul de alimentare, alte criterii esentiale sunt reprezentate de nevoile si de bugetul unitatii de alimentatie. De asemenea, este important timpul in care trebuie servite preparatele, mai mare in cazul unui local dotat cu mese la care clientii se aseaza si asteapta sa manance savurand un pahar, dar mai mic daca este vorba despre o unitate de fast-food.

Modele recomandate de cuptor de pizza si caracteristicile lor

Un cuptor electric cu doua camere de coacere se remarca prin otelul inoxidabil folosit pentru partea din fata, care ii sporeste rezistenta, si prin pietrele de lut fabricate in Italia. Elementele de incalzire superioare si inferioare pot fi controlate independent. Temperaturile ajung la 400 de grade Celsius, iar pretul actual este de 3 313 lei.

Un echipament pe baza de lemne, cu capacitatea vetrei de 1,54 metri si fatada din cupru, are un pret de 41 010 lei. Oferit de firma germana Virtus Group GmbH, are capacitatea de a pregati 10 pana la 12 pizza concomitent.

Cu un cuptor de pizza bine ales, veti sti cum sa pregatiti preparate delicioase, care vor fi savurate de clienti zi de zi!

