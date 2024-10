Cum a învățat o tânără să nu mai cumpere lucruri inutile: "Am vândut aproape tot ce aveam"

Consumerismul modern ne împinge adesea să cumpărăm lucruri inutile, bazându-ne pe impulsuri sau dorința de a ne conforma trendurilor. Publicitatea și rețelele sociale promovează constant ideea că fericirea și succesul sunt legate de achiziții materiale, ceea ce duce la acumularea de obiecte de care nu avem cu adevărat nevoie.

În loc să ne aducă satisfacție pe termen lung, aceste lucruri ajung să aglomereze spațiul și să creeze o senzație de dezordine, atât în casele noastre, cât și în mințile noastre. Consumăm, de multe ori, din nevoia de a umple un gol emoțional, nu pentru că avem nevoie de acele obiecte.

O tânără a relatat într-un articol publicat de Business Insider cum a ajuns să scape de pasiunea de a face cumpărături.

"Nu-i nimic, a fost la reducere"

"Ani la rând, am strâns pungă după pungă de haine, lucruri pentru casă, produse de machiaj sau, cel mai adesea, pantofi, în timp ce îmi șopteam: „E în regulă, era la reducere.” Tot ce trebuia era o privire aruncată spre un raft de reduceri, un autocolant neon de lichidare sau un coș plin de chilipiruri. Această goană după senzația de euforie m-a condus la dulapuri supraaglomerate și — urăsc să recunosc asta acum — peste 100 de perechi de pantofi.

Îmi spuneam că lucrurile mele valorau mult mai mult decât am plătit pentru ele, iar când primeam un compliment pentru una dintre comorile mele, mă lăudam cu afacerea făcută, ca un părinte mândru. Credeam că dețin o abilitate de viață dorită — ca și cum aș fi negociat eu însămi pentru acele obiecte — fără să realizez că eram doar o rotiță în mecanismul consumerismului.

Dar apoi mi-am dat seama că aceste chilipiruri au fost mai mult decât m-am așteptat atunci când mi-am împachetat viața în opt valize și m-am mutat 15.000 de km distanță, la Jakarta, Indonezia, pentru un post de profesor. În cele din urmă a trebuit să mă întreb de ce simțeam nevoia de atâtea lucruri."

"Am încercat să fac ordine, în trecut, fără prea mult succes"

"Consumerismul nu este o noutate pentru Statele Unite; cheltuielile fac parte din ADN-ul meu american. Studiul Ramsey Solutions Personal Finance din 2024 a constatat că 48% dintre americani se luptă cu achizițiile impulsive. Întotdeauna am știut să fac achiziții impulsive, dar nu mi-am dat seama de profunzimea problemei până la catalizatorul unei mutări în străinătate. Cum altfel poate o persoană să achiziționeze mai mulți pantofi decât dintr-un magazin de pantofi?

Am cumpărat coșuri de plastic, am vândut articole pe Poshmark, am trimis saci la Thredup, am donat la Goodwill, am citit Marie Kondo și tot m-am convins că majoritatea lucrurilor mele "stârneau bucurie". Și așa era; cel puțin, așa credeam eu."

O ofertă de muncă la depărtare m-a forțat să scap de majoritatea lucrurilor mele

"Apoi, în 2018, după ce am decis să predau în străinătate și am primit o ofertă de muncă, am ajuns la o adevărată răscruce. Mă mutam la 15.000 de km depărtare și trebuia să stabilesc ce voi lua cu mine.

Atunci m-a lovit. A fost o experiență care m-a făcut să mă gândesc la fiecare obiect pe care îl dețineam. M-am simțit ca și cum aș fi jelit o versiune a mea care nici măcar nu exista, ci doar una creată de mine: o femeie care avea nevoie de toate aceste lucruri pentru a se simți cea mai bună versiune a sa, pentru a se simți văzută. Când a venit momentul, pur și simplu nu mi-au plăcut majoritatea lucrurilor mele.

Am decis să nu fac un transport în Indonezia pentru că nu mi-l puteam permite și nici măcar nu-mi plăcea majoritatea lucrurilor pe care le dețineam. De ce aș cheltui mii de dolari pentru a expedia pantofi pe care îi purtam rar sau mobilă temporară, modulară, pe care nu o iubeam? Așa că am vândut aproape totul, am împachetat restul în opt valize, dintre care cel puțin una, poate două erau numai pantofi, și m-am mutat în Indonezia cu soțul și câinele meu."

"Minimalismul meu este o muncă în progres"

"Ca multe alte compulsii, călătoria mea de la maximalist la minimalist aspirant este în continuă evoluție. Am înclinat să dețin mai puțin, să cumpăr mai puțin și să mă concentrez mai mult pe companiile care merită banii mei munciți din greu și care se aliniază valorilor mele. Acum, după ce am petrecut aproape șapte ani în Indonezia, mă pregătesc să mă mut într-o altă țară în iunie. Încă mai cumpăr prea mulți pantofi, deoarece experimentez mereu cu o altă "pereche perfectă", dar de data aceasta, mă simt mai puțin descurajată, deoarece nu numai că colecția mea de pantofi este mai mică, dar am și mai puține lucruri în general.

A fost nevoie de o introspecție profundă pentru a ajunge în acest punct, inclusiv dezabonarea de la e-mailurile care mă alertează cu privire la vânzări, încercând garderobele capsulă și făcând no-buy, în care nu cumpăr articole inutile timp de cel puțin 90 de zile. Nu mai sunt atât de fascinată de coșul de chilipiruri. Cu toate acestea, este încă o luptă continuă și - cred că pentru mine - va fi o luptă pentru tot restul vieții mele. Dar să am mai puține lucruri înseamnă că profit mult mai mult de viața mea."

