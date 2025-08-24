Te copleșește dezordinea? O locuință neîngrijită ar putea declanșa o tulburare psihică îngrijorătoare, avertizează experții

Oricât de greu ar fi de acceptat, zicala „dezordinea înseamnă stres” nu este doar o expresie atrăgătoare – este susținută de știință. Haosul din jur chiar poate afecta sănătatea mintală.

Psihoterapeuții avertizează că păstrarea obiectelor prea mult timp poate crea „o închisoare emoțională din care este greu să scapi.”

Dr. Katie Barge a declarat pentru Daily Mail că vechea vorbă „casă ordonată, minte ordonată” este confirmată de cercetări – iar efectul este deosebit de pronunțat la femei, la persoanele cu dificultăți psihice și la cele cu ADHD. „Este un cerc vicios,” a explicat ea.

„Cu cât ești mai predispus la stres și anxietate, cu atât e mai probabil să ai o casă plină de dezordine, iar acest lucru alimentează și mai mult stresul și anxietatea.

Stresul generează dezordine, iar dezordinea generează stres.

Creierul nostru percepe dezordinea ca pe un zgomot vizual, ceea ce face mai dificil să ne concentrăm și să ne relaxăm.

De aceea dezordinea epuizează atât de mult, pentru că provoacă oboseală decizională. În loc să gândești „care este următoarea mea sarcină?”, te blochezi întrebându-te „strâng mizeria sau nu?”. Asta ne blochează spațiul mental.”

Casele adesea devin muzee ale istoriei personale, pline de suveniruri din vacanțe, dulapuri ticsite cu haine rareori purtate și inevitabilul sertar cu „mărunțișuri” pe care e mai bine să nu-l deschizi.

Deși poate părea reconfortant să ne înconjurăm de amintiri fizice din trecut, cercetările arată că prea multe lucruri pot dăuna sănătății – iar atunci când oamenii își dau seama că trebuie să acționeze, le poate fi imposibil să știe de unde să înceapă.

„Există un punct de cotitură,” a spus Dr. Barge. „Când casa ta devine atât de dezordonată și aglomerată, ajunge într-un stadiu de copleșire în care creierul nu mai poate găsi nici măcar un colț pe care să-l curețe.”

Un studiu realizat de UCLA a descoperit o legătură directă între locuințele dezordonate și nivelurile ridicate de cortizol, hormonul stresului.

Cercetătorii au concluzionat că femeile care trăiau în gospodării pline de dezordine produceau mai mult cortizol decât cele care locuiau în medii mai ordonate.

Există multe motive pentru care se adună dezordinea.

Uneori este vorba de atașament sentimental, alteori de vinovăția pentru banii cheltuiți pe obiecte nefolosite, iar alteori de speranța iluzorie că ar putea fi utile „într-o zi.”

Familiile se confruntă cu provocări suplimentare, deoarece copiii cresc mai repede decât pot fi donate sau aruncate hainele și jucăriile lor, creând un alt munte de dezordine.

Iar dezordinea se poate transmite chiar și între generații. „Dacă am crescut în case dezordonate, e mai probabil să avem și noi case dezordonate,” a adăugat Dr. Barge.

La cel mai extrem capăt al spectrului se află persoanele care adună compulsiv obiecte – ale căror locuințe devin nelocuibile din cauza volumului imens de lucruri acumulate, unele vechi de decenii, rupte sau în putrefacție.

„Adesea, comportamentul de tip acumulare compulsivă este legat de nevoia de atașament, se raportează la copilărie și la copilul nostru interior,” a explicat ea.

„Nevoia de a păstra lucrurile din motive sentimentale apare deseori pentru că nu am primit tipul de afecțiune pe care ni l-am dorit de la părinți, așa că dezvoltăm atașamente sentimentale față de felicitări de ziua de naștere sau alte lucruri prin care oamenii își exprimă dragostea.

La fel, păstrăm obiecte banale care capătă pentru noi valori afective – este un răspuns de atașament.”

Ca psihoterapeut, Dr. Barge a lucrat cu numeroși pacienți care adună compulsiv și cu alții ce se luptă să sorteze cutii întregi de obiecte personale.

„Adesea folosesc meditația ghidată și hipnoterapia pentru a-i ajuta să rupă asocierea dintre obiect și emoție,” a spus ea.

„De obicei, problema se leagă de un eveniment precum moartea unui părinte în copilărie, divorțul părinților sau momentul în care propriii copii pleacă de acasă și apare acel sentiment de „cuib gol.”

Îi ajut să vadă că emoția de care se agață – fie iubirea copilului, fie iubirea pe care o caută – nu se află în acel obiect.”

Dr. Barge le oferă pacienților și sfaturi practice. „Le spun să înceapă cu un spațiu mic, chiar și doar cu un sertar,” a spus ea. „Dacă toată casa este plină de dezordine, vom lăsa lucrurile să se înrăutățească pentru că ideea de a rezolva totul odată este prea copleșitoare.”

Opiniile ei sunt împărtășite și de Ingrid Jansen, care coprezintă The Declutter Hub Podcast alături de Lesley Spellman. „A trăi în dezordine înseamnă să iei sute de mici decizii zilnic: unde este acel obiect, am nevoie de el, ce fac cu el? Asta epuizează și provoacă oboseală decizională,” a spus ea pentru Mail.

„Păstrarea obiectelor învechite – cum ar fi hainele vechi, manualele sau bibelourile – îi leagă adesea pe oameni de versiuni trecute ale lor. În loc să ne ajute să prețuim amintirile, aceste obiecte ne pot trage în jos și ne pot împiedica să mergem înainte.

La final, ordonarea nu înseamnă doar o casă mai curată. Înseamnă o minte mai liniștită, rutine mai puternice și o stare de bine îmbunătățită. Mai mult spațiu în casă chiar înseamnă mai mult spațiu în minte – și deci mai multă liniște în viață.”

Psihologia acumulării compulsive a stârnit de mult timp fascinația publicului, generând o serie de emisiuni de televiziune de succes.

Programe precum Hoarders din SUA și Britain’s Biggest Hoarders de pe BBC au atras milioane de telespectatori, șocați de locuințe atât de pline încât devin practic nelocuibile.

Experții spun că o parte din atracție stă în contrastul extrem: în timp ce majoritatea oamenilor se confruntă doar cu un sertar dezordonat sau un dulap prea plin, a vedea vieți copleșite de dezordine la o asemenea scară poate fi atât înfricoșător, cât și straniu de captivant.

Aceste emisiuni scot totodată la iveală luptele emoționale profunde din spatele acumulării compulsive, arătând cum ceea ce pare „gunoi” din exterior poate purta o semnificație psihologică puternică, scrie dailymail.com.

