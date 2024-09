Cum a obținut o româncă acordul judecătorilor să intre în apartamentul unei vecine pentru a face curățenie cu forța. Locuința era invadată de gunoaie

Caz nemaiîntâlnit până acum în Iași. O femeie a convins judecătorii să-i permită, prin ordonanță președințială, să intre cu forța în apartamentul unei vecine, sufocat de gunoaie, și să curețe încăperile.

De ani de zile locatara respectivă adună deșeuri în locuință și nu se îndură să arunce nimic. Oamenii din bloc spun că mirosul este insuportabil, dar că nu s-au putut înțelege niciodată cu pensionara. Unii dintre ei au fost martori la proces, scrie stirileprotv.ro.

Cei care intră în scara unui bloc din Iași sunt întâmpinați de un miros înțepător, care pare să vină de la un singur apartament, al unei pensionare în vârstă de 69 de ani.

"Mizerie, gândaci, șobolani. Un apartament neîngrijit. Seara când își trage ușa, că sunt două uși, în momentul în care s-a deschis e destul un minut, 30 de secunde să fie ușa deschisă și mirosul iese", spune cu silă o locatară.

Iar alta confirmă: "E ceva insuportabil. Nu vrea să înțeleagă, i-am spus, dar ne face cu ou și cu oțet, ne sare în cap. Adună de pe la gunoi, toate, tot ce găsește aduce în casă, tot. E ceva de groază. Șapte șobolani erau, șapte, pe balcon la ea".

Una dintre vecinele pensionarei și-a încercat norocul și a mers în instanță, supărată că reclamațiile făcute la diverse instituții locale nu au avut niciun efect. Prin avocata ei, femeia a cerut emiterea unei ordonanțe președințiale prin care perosna respectivă să fie obligată să își facă, de urgență, curățenie în casă și să aibă grijă ca situația să nu degenereze din nou.

„Soluționarea asta a fost, ca eu, dacă ea nu își face curat, eu să am acces și să fac curat pe cheltuiala mea, după care prin executare silită îmi voi recupera banii cheltuiți, de la dumneaei", a declarat, pentru sursa citată, vecina care a reclamat situația.

Probe în instanță

"Am reușit să obținem o soluție bună care ne va permite să îi ajutăm pe toți locatarii din acel bloc și pe care am obținut-o într-un termen foarte scurt. Nu a fost nici macar o lună de zile. Am fost susținute de multe probe, am avut videoclipuri cu aceste insecte/rozătoare care mișunau în tot blocul și am avut martori", spune și avocata reclamantei.

Pensionara a făcut apel, dar magistrații i-au respins cererea, așa că sentința a devenit definitivă.

Dacă peste șase zile femeia nu își curăță locuința, vecina ei va fi autorizată să intre din nou în apartament, pentru a face curățenie, într-un anumit interval orar.

