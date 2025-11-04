8 lucruri din casă pe care ar trebui să le cureți zilnic. "Câți dintre noi ne gândim la ele?"

Ideea de a face curat în fiecare zi nu sună deloc distractiv, mai ales după o zi lungă de muncă. De aceea, multe familii lasă curățenia pe sfârșitul săptămânii. Totuși, există zone cu trafic intens în locuință (bucătăria și baia), cu suprafețe care trebuie șterse zilnic pentru igienizare.

Doi experți în curățenie au explicat care sunt obiectele importante din casă care ar trebui șterse zilnic, pentru a preveni acumularea bacteriilor și microbilor.

„Suprafețele atinse zilnic de toți membrii familiei conțin germeni din exterior care se pot transfera foarte ușor,” explică Sarah Grace Vedros. „Curățarea acestor zone zilnic poate contribui la un mediu mai sănătos în locuința ta.”

Southernliving.com a vorbit cu Sarah Grace și Me’Shayla Sandifer, de la Princess Cleaning Services, despre lucrurile din casă care trebuie curățate zilnic.

1. Mânerele și clanțele ușilor

Clanțele și mânerele sunt atinse de mai multe ori pe zi, de toată lumea. Nu e de mirare că adună bacterii, mai ales după ce venim de afară. Ștergerea lor zilnică cu un șervețel dezinfectant este o sarcină simplă, dar eficientă — elimină germenii și contribuie la un mediu mai curat.

2. Chiuveta din bucătărie

Dacă te-ai confruntat vreodată cu musculițe de fructe în bucătărie, probabil le-ai văzut adunându-se în jurul chiuvetei.

„Chiuvetele de bucătărie rămân adesea cu resturi de mâncare peste noapte, ceea ce le transformă într-un teren de reproducere pentru bacterii,” avertizează Vedros.

Ea recomandă o metodă naturală de curățare: pune 1–2 căni de cuburi de gheață și o lingură de bicarbonat de sodiu în scurgerea chiuvetei. Pornește tocătorul de resturi, pentru ca lamele să taie gheața și bicarbonatul să curețe sistemul, apoi clătește cu apă rece.

Pentru exterior, Sandifer sugerează un spray dezinfectant cu degresant și o lavetă din microfibră pentru robinet, mânere și suprafețe. „Nu doar că elimină bacteriile, ci previne și apariția ruginii.”

3. Mașina de spălat vase

Și mașina de spălat vase poate adăposti bacterii. „Verifică zilnic tava de jos și îndepărtează resturile de mâncare,” spune Vedros. „Bacteriile adoră mediile calde și umede.”

Șterge zilnic mânerul mașinii de spălat vase, iar curățarea completă a tăvii poate fi făcută săptămânal. Umple tava cu oțet alb distilat și rulează un ciclu scurt pentru a elimina depunerile.

4. Cuptorul cu microunde

Dacă îl folosești zilnic, probabil ai observat pete, mirosuri și urme de mâncare. „Microundele ar trebui șterse zilnic pentru a evita petele și mirosurile neplăcute,” spune Sandifer. Folosește o lavetă din microfibră și un produs de curățare cu degresant pentru a îndepărta petele persistente.

5. Masa și scaunele din bucătărie

Bucătăria este una dintre cele mai aglomerate camere din casă și, totodată, una dintre cele mai murdare. Sandifer recomandă ștergerea mesei și a scaunelor după fiecare utilizare:

„Este important să le cureți după fiecare masă pentru a evita petele și deteriorarea suprafețelor.” Resturile lipicioase și firimiturile se curăță ușor cu un spray degresant și o lavetă din microfibră.

6. Chiuveta din baie

Baia este o altă zonă cu trafic intens și cu multe bacterii. Experții spun că chiuveta trebuie ștearsă la finalul fiecărei zile.

„Mâinile ating constant robinetele, iar aici sunt curățate,” explică Sandifer. Folosește un șervețel sau un spray dezinfectant pentru a curăța mânerele și suprafața.

De asemenea, vasul chiuvetei ar trebui șters zilnic pentru a îndepărta urmele de pastă de dinți. Un spray de baie și un burete vor oferi o suprafață curată și strălucitoare.

7. Colacul și mânerul de la toaletă

Nu e o surpriză că toaleta nu este cel mai curat obiect din cameră. Colacul și butonul de tragere trebuie șterse zilnic cu un șervețel dezinfectant. Curățarea completă a toaletei poate fi făcută săptămânal, dar igienizarea rapidă zilnică menține un mediu mai sigur și mai curat.

8. Electronicele

Telefoanele, tabletele, tastaturile, telecomenzile — toate sunt atinse de mai multe ori pe zi. Ștergerea lor la finalul zilei ajută la îndepărtarea bacteriilor.

Totuși, ai grijă la produsele folosite: unele soluții pot deteriora ecranele. Șervețelele cu 70% alcool sunt sigure pentru curățarea electronicelor.

Sfaturi pentru curățenie zilnică

Fă o listă de verificare.

Dacă îți e greu să-ți amintești ce trebuie curățat zilnic, creează o listă. „E ușor să intri într-o cameră, să vezi doar murdăria evidentă și să treci mai departe, dar o listă te ajută să nu omiți zone mai puțin vizibile,” spune Vedros. „De exemplu, sub pat — câți dintre noi ne gândim la acel loc?”

Implică întreaga familie.

Dacă locuința ta are multe zone folosite zilnic, implicarea tuturor (inclusiv a copiilor) este o soluție eficientă.

Oferă motivație.

„Pentru a-i implica pe copii, ajută-i și ghidează-i. Oferă-le o mică recompensă pentru camerele curate — poate fi o gustare, o mică sumă sau un joc,” spune Sandifer. „Pe măsură ce cresc, pot primi sarcini suplimentare. Puneți muzică și transformați curățenia într-o activitate de weekend distractivă.”

Fă curățenia amuzantă.

Vedros recomandă să le oferi copiilor propriile „instrumente de curățenie” etichetate cu numele lor. „Așa se simt parte din proces și vor fi mai motivați. Încurajările după fiecare sarcină finalizată îi vor ajuta să continue cu entuziasm.”

Cu puțină disciplină și organizare, aceste obiceiuri zilnice pot menține casa ta curată, sigură și plăcută — fără a fi nevoie de ore întregi de curățenie la finalul săptămânii.

