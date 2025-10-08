Curățenia de toamnă începe cu wishlist-ul, nu cu dulapul

De fiecare dată când vine toamna, primul nostru gând este că trebuie să facem ordine. În dulap, în sertare, în cutiile cu haine de vară. Însă, de ce să nu privim curățenia de toamnă și altfel? Poate că nu avem nevoie să scoatem totul pe pat și să ne sufocăm cu mormane de haine, ci să facem ordine acolo unde contează cu adevărat: în rutina noastră, în starea noastră de bine, în micile bucurii care ne dau energie în fiecare zi.

Rezonezi cu această idee? Acesta e sezonul în care te pui pe primul loc. În loc să golești dulapul de haine, începe cu wishlist-ul tău de beauty și wellness. Notino îți propune să transformi „curățenia de sezon” într-un ritual de răsfăț și reinventare personală. Din fericire, toamna înseamnă și multe reduceri, așa că intră pe Notino și transformă-ți wishlist-ul într-o listă de toamnă care îți aduce bucurie zi de zi.

Un wishlist nu înseamnă doar să adaugi, ci și să elimini. Când îl faci, îți dai seama ce vrei cu adevărat și ce nu mai are loc în viața ta. Poate că vrei mai mult timp pentru tine, deci pe lista din această toamnă ai putea să adaugi produse sau accesorii care să te îndemne la relaxare. Poate că simți nevoia să îți schimbi energia, așa că unele produse de decor vor aduce un aer proaspăt locuințe tale. Sau poate că vrei să îți reinventezi stilul, și atunci adaugi câteva piese de machiaj care să îți dea încredere.

Astfel, curățenia de toamnă se mai rezumă doar la aranjarea unor cutii și sertare, ci ajunge să atingă dorințele și nevoile care merită să fie hrănite cu adevărat.

Întreabă-te: de ce am nevoie ca să mă simt mai bine cu mine?

Iată câteva idei care ar putea să te inspire!

După vară, pielea are nevoie de reîmprospătare

Produsele de hidratare intensă, serumurile cu acid hialuronic și cremele reparatoare devin esențiale în sezonul rece, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. În wishlist-ul de toamnă merită să adaugi și creme și măști nutritive și hrănitoare. Wishlist-ul tău de toamnă poate să înceapă chiar de aici, cu promisiunea de a-ți oferi mai multă grijă și blândețe.

Toamna este anotimpul ideal să-ți schimbi semnătura olfactivă

Lasă parfumurile fresh în urmă și lasă-te sedusă de aromele calde, condimentate sau cu note dulci. Toamna are nevoie de mirosuri calde, care să îți dea senzația de siguranță și să te însoțească în zilele ploioase. Notele de scorțișoară, vanilie, ambra sau lemn de santal se potrivesc perfect pe măsură ce temperaturile scad.

Optează pentru un machiaj în ton cu sezonul

Femeile se reinventează toamna și e posibil și tu să simți nevoia unei schimbări de look, astfel încât să se potrivească și cu stilul vestimentar de toamnă și cu aerul răcoros. Machiajul de toamnă este un spectacol în sine. Burgundiu, cupru, auriu sunt culorile reprezentative ale sezonului și le găsești pe toate pe Notino.ro.

Răsfățul de acasă devine o prioritate în sezonul rece

Să ai grijă de tine nu înseamnă doar cosmetice. Toamna și iarna vei petrece mai mult timp în interiorul căminului. Pentru ca locuința ta să fie o oază de relaxare, investește în difuzoare de aromaterapie, lumânări parfumate și săruri de baie. Orice simți că te face să îți reîncarci bateriile și îți pui gândurile în ordine. Uneori, o lumânare parfumată sau o cremă nouă de corp valorează mai mult decât o zi întreagă de curățenie în dulap. Pentru că ele aduc cu ele o stare de bine.

Poate părea banal să scrii o listă, dar există ceva magic în a-ți așterne pe hârtie sau pe ecran micile dorințe. În acel moment îți dai voie să visezi, să planifici, să-ți imaginezi. Și, la fel ca în cazul unei agende, faptul că vezi negru pe alb ce îți dorești creează o structură, un sens. Toamna e un anotimp al introspecției, iar wishlist-ul poate deveni un jurnal discret al dorințelor tale, fără presiune, fără haos.

