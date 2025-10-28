10 întrebuințări neașteptate ale cârpelor din microfibră dincolo de curățenie

Autor: Bogdan Atanasiu
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 20:08
10 întrebuințări neașteptate ale cârpelor din microfibră dincolo de curățenie
Când vine vorba de curățenie, cârpele din microfibră sunt unele dintre cele mai utile instrumente. Inventate în anii 1970 de un om de știință japonez și popularizate pentru curățenie în anii 1990, astăzi, ele sunt apreciate pentru capacitatea de a absorbi umezeala, moliciunea, durabilitatea, abilitatea de a reține praful, murdăria și uleiul și pentru faptul că nu lasă fibre în urmă. Sunt atât de versatile, încât experții le recomandă ca unul dintre cele șase produse de curățenie pe care orice casă ar trebui să le aibă.

Însă cârpele din microfibră sunt atât de practice încât pot fi folosite și în multe alte moduri, nu doar pentru curățenie. Iată câteva utilizări neașteptate, sugerate de experți:

1. Suport improvizat pentru vase fierbinți

„Când toate mănușile de cuptor sunt la spălat, o cârpă din microfibră pliată triplu și uscată salvează situația. Țineți mereu una de rezervă în sertar, pentru orice eventualitate”, recomandă Elizabeth Shields, expertă în curățenie.

2. Legături pentru plante

„Cârpele din microfibră pot fi tăiate în fâșii și folosite ca legături DIY pentru a susține vița, roșiile sau trandafirii cățărători. Sunt blânde cu tulpinile și rezistente la intemperii, fiind o alternativă bună la legăturile obișnuite”, sugerează Michael Clarke, arhitect peisagist și horticultor, fondatorul Yardwork.

3. Curățarea uneltelor de grădină

„Cârpele din microfibră sunt excelente pentru curățarea uneltelor de grădină”, spune Steve Corcoran, CEO al Lawn Love. „Curățarea este esențială pentru a preveni ruginirea și răspândirea bolilor la plante. Fibra fină a microfibrei reține eficient murdăria și ajută la uscarea rapidă a uneltelor.”

4. Mobilier exterior ordonat

„Sunt ideale pentru mesele din grădină sau terasă. Microfibra prinde mult mai bine murdăria și polenul decât prosoapele normale sau șervețelele de hârtie, astfel încât curățarea mesei durează mult mai puțin”, explică Mike Fretto, Director Creativ la Neighbor.

5. Capcana pentru insecte

„Una dintre cele mai bune utilizări în grădină este să pulverizezi puțină apă cu zahăr pe o cârpă și să o atârni lângă plante; muștele și țânțarii se vor lipi de ea fără a afecta plantele”, recomandă Clarke.

6. Lavete pentru vopsit

„Pentru a șterge rapid stropii de vopsea sau alte accidente în timpul vopsirii, microfibra este perfectă deoarece nu lasă scame. Este ideală și pentru curățarea suprafețelor vopsite, mai ales cu finisaje mate, fără a le deteriora”, spune Carr Lanphier, CEO Improovy.

7. Protecția răsadurilor

„Microfibra poate fi suprapusă peste răsaduri sau plante în ghiveci pentru a le proteja de înghețuri ușoare”, explică Clarke.

8. Strat de drenaj pentru ghivece

„Plasați o cârpă de microfibră în partea de jos a ghiveciului, deasupra orificiului de scurgere, pentru a preveni scurgerea solului, lăsând totuși apa să treacă”, adaugă Clarke.

9. Protecția podelei sub plante

„Sunt absorbante, aderente și nu mucegăiesc, plus că pot fi spălate. Tăiați cârpele vechi și puneți-le sub ghivece grele pentru a proteja podeaua de zgârieturi și picături de apă”, recomandă Shields.

10. Captator de picături lângă chiuvetă

„Pur și simplu pliați cârpa și așezați-o de-a lungul marginii chiuvetei pentru a prinde picăturile de apă de la spălat sau vase. Fără bălți sau pete de apă!”, spune Shields pentru southernliving.com.

