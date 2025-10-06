Europa, amenințată de evenimente meteo extreme. Un sistem masiv de curenți oceanici a început să se comporte foarte ciudat, avertizează cercetătorii

O nouă analiză a cochiliilor de scoici arată că un sistem masiv de curenți oceanici care se rotesc în Atlanticul de Nord se comportă foarte ciudat, posibil pentru că se apropie de punctul de colaps.

Curentul subpolar al Atlanticului de Nord are un rol-cheie în transportul căldurii spre emisfera nordică și este parte dintr-o rețea mult mai mare de curenți oceanici numită Circulația Meridională Rotativă a Atlanticului (AMOC).

Noile dovezi arată că acest vârtej subpolar și-a pierdut stabilitatea încă din anii 1950, ceea ce înseamnă că circulația sa ar putea slăbi substanțial în următoarele decenii, până la colaps, arată oamenii de știință într-un studiu publicat săptămâna trecută în revista Science Advances.

„Evenimente meteorologice extreme”

„Este extrem de îngrijorător”, a spus pentru Live Science autoarea principală a studiului, Beatriz Arellano Nava, cercetător la Universitatea din Exeter, Marea Britanie.

„Trebuie să înțelegem mai multe despre impactul slăbirii bruște a unui curent subpolar. Dar ceea ce știm până acum din puținele studii publicate este că va aduce mai multe evenimente meteorologice extreme, în special în Europa și, de asemenea, schimbări în modelele globale de precipitații”, a mai declarat Beatriz Arellano Nava.

Vârtejul subpolar al Atlanticului de Nord este o ramură a curentului oceanic Atlantic de Nord (AMOC), însă poate traversa un punct de colaps independent de rețeaua gigantică de curenți.

Rezultatele climatice pentru Europa, în special, ar fi similare cu cele care ar fi declanșate de un colaps al AMOC, deși ar putea fi mai puțin intense deoarece AMOC este mult mai mare, adaugă autoarea principală a studiului.

„Chiar dacă consecințele nu sunt la fel de catastrofale ca în cazul unui colaps al AMOC, o slăbire a vârtejului subpolar poate avea impacturi climatice substanțiale”, avertizează Beatriz Arellano Nava.

Potrivit cercetărilor anterioare, AMOC s-ar putea prăbuși în viitorul apropiat, pentru că principalul său motor, o cascadă de apă densă de la suprafața oceanelor până pe fundul apei, se defectează. Cascada, care până acum era formată din apă foarte rece și sărată, este acum diluată de apa topită și încălzită de creșterea temperaturilor globale, lucru care face ca apa în unele locuri să nu mai fie suficient de densă pentru a se scufunda corespunzător.

Cercetătoarea a mai spus că o soartă asemănătoare este așteptată și pentru gyrul subpolar al Atlanticului de Nord, care se bazează, de asemenea, pe scufundarea apei de suprafață pe fundul oceanului.

O cascadă de apă densă în centrul gyrului menține curenții rotativi în mișcare. Dar sistemul este, de asemenea, parțial acționat de vânt, așa că un colaps complet este puțin probabil, a spus Arellano Nava.

Tot ea ma mai declarat că curentul subpolar al Atlanticului de Nord este o ramură a AMOC, așa că un colaps al AMOC ar implica automat o slăbire dramatică a acestuia. Totuși, o slăbire a curentului subpolar nu înseamnă automat că AMOC s-a prăbușit.

„Curentul subpolar poate slăbi brusc fără ca AMOC să se prăbușească. Asta s-a întâmplat în timpul tranziției către Mica Eră Glaciară, care a avut loc în secolele al XIII-lea și al XIV-lea”, explică Arellano Nava.

Mica Eră Glaciară a durat din jurul anului 1250 și până la sfârșitul anilor 1800. Este una dintre cele mai reci perioade înregistrate în emisfera nordică de la sfârșitul ultimei ere glaciare. Temperaturile medii au scăzut cu aproximativ două grade Celsius. Atunci au înghețat râurile și porturile din Europa și America de Nord în timpul iernii, provocând crize agricole și aruncând societatea medievală în haos, transmite The New Yorker.

Potrivit cercetătoarei, chiar dacă factori precum erupțiile vulcanice și activitatea solară redusă au contribuit la inițierea Micii Ere Glaciare, se crede că vârtejul subpolar al Atlanticului de Nord a jucat un rol important. Din cauza schimbărilor climatice, condițiile sunt foarte diferite în prezent față de cum erau în secolul al XIII-lea, iar oamenii de știință nu știu dacă o altă Mică Eră Glaciară este posibilă, mai spune Arellano Nava.

În noul studiu, Arellano Nava și colegii săi au analizat seturi de date existente derivate din cochiliile a două specii de scoici care trăiesc în Atlanticul de Nord: Arctica islandica și Glycymeris glycymeris.

Astfel, scoicile înregistrează informații despre ocean în cochiliile lor pe măsură ce cresc. Ele absorb diferite forme de elemente cum ar fi oxigenul, care pot oferi cercetătorilor date despre procesele oceanice care au avut loc pe parcursul timpului.

„Prin înregistrările de la scoici, avem o datare pentru fiecare dintre straturi. Sunt ca inelele de copaci, dar în ocean”, adaugă cercetătoarea.

Oamenii de știință au compilat 25 de seturi de date pentru a construi o imagine de înaltă rezoluție a vârtejului subpolar al Atlanticului de Nord din ultimii 150 de ani. Ei au descoperit două semnale puternice de instabilitate.

Se pare că cel mai recent este în curs de desfășurare și arată că vârtejul subpolar se apropie de un punct de cotitură ca urmare a încălzirii globale, lucru care susține observațiile și cercetările anterioare, mai spune Arellano Nava. Însă celălalt semnal a fost o surpriză totală, adaugă ea.

Informațiile au arătat că vârtejul subpolar a fost instabil timp de câțiva ani în perioada premergătoare schimbării regimului din Atlanticul de Nord din anii 1920. Acest eveniment a fost caracterizat de intensificarea curenților din vârtej.

Cronologia arată că perioada de instabilitate ar fi putut reflecta recuperarea curentului subpolar după colapsul din Mica Eră Glaciară, afirmă cercetătoarea.

„A trebuit să se intensifice din nou la un moment dat, dar nu avem dovezi complete, deoarece nu am analizat aceste mecanisme”, adaugă Beatriz Arellano Nava.

