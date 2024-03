Românii nu mai știu cât ar trebui să lase bacșiș. "Curierul a râs la mine, nici măcar nu mi-a mulțumit"

Mulți români obișnuiesc să ofere mici atenții financiare când sunt mulțumiți de servicii la restaurant, la saloanele de înfrumusețare sau când primesc diferite colete aduse la ușă de livratori.

Unii sunt mai generoși, alții refuză să ofere bani considerând ca au plătit deja pentru serviciul oferit.

De cealaltă parte, unii dintre cei care oferă astfel de servicii sunt nemulțumiți de sumele primite sau dimpotrivă, nu se așteaptă să primească nimic.

Un tânăr a relatat reacția unui curier căruia i-a oferit 5 lei.

"A râs curierul la tips"

"În seara asta eu și prietena mea aveam poftă de pizza. Eu de obicei de fiecare dată când comand mâncare pe aplicații gen Glovo/ Bolt food mereu las tips 10 sau 5 lei (depinde dacă am în portofel de 10 sau nu). Astăzi seară nu am avut de 10 și am lăsat 5 lei, și curierul a râs la mine, nici măcar nu mi-a mulțumit. Voi ați mai avut întâmplări de genul?", a întrebat acesta pe Reddit.

"Mie nu îmi lasă nimeni 5 lei de câte ori îmi fac treaba la job"

Întrebarea a strâns sute de comentarii. Cei mai mulți au anunțat că nu mai lasă atenții financiare.

"De o bună perioadă de timp nu mai las absolut nimic. Așa ești sigur că nu-ți mai râde niciunul în față."

"Nici eu. La Timișoara nici nu se lasă. Plus că au nu știu ce taxa de servicii operaționale de câțiva lei, de noapte, de vreme rea, plus dacă nu comanzi de minim 50 de lei, mai ai și 18-19 lei transport. Suficient. Mie nu îmi lasă nimeni 5 lei de câte ori îmi fac treaba la job (gen răspund la vreun email."

Ads

"Am fost livrator. Multă lume nu lasă tips. Cine lăsa era binevenit, mă bucurăm și de 1 leu. În final se adunau niște bani de buzunar, nu îmi făceam salariul din tips."

"Uite așa clienții ajung să plătească salariile"

"Și eu am fost livrator și niciodată n-am considerat că tipsul mi se cuvine, mulți își calculează venitul cu tot cu tips ceea ce e greșit având în vedere că e variabil, de-aia eu nu îl luăm în considerare și doar mă bucuram pentru orice bănuț în plus la final de luna pe lângă salariul net, în loc să mă supăr aiurea pe clienți nevinovați.

Și MOR când aud angajatorii spunând “salariul pentru postul asta pe care-l oferim, unde stai mereu în plus, este minimul pe economie, da’ stai liniștit, prietenaș, că te scoți frumos cu tipsu’!”. Din dorința de a face un bine, clienții lasă tips mereu, și deși nu e rău pe moment, uite d-asta au ajuns jegurile ordinare de angajatori să ofere salarii mizere, că le impun angajaților mentalitatea că trebuie să primească tips, și clienților că trebuie să-l lase că să nu se simtă prost, și uite așa clienții ajung să plătească salariile pe care trebuiau să le garanteze angajatorii, în timp ce bieții angajați se frământă luna de luna pe tema unui venit variabil asupra căruia nu prea au control."

Ads

"Singurul care mai primește tip de la mine e tipul de la Fan Curier. E același de fiecare dată și e foarte fain. Sună înainte, nu se supără dacă nu sunt acasă, lasă la vecini ce are pentru mine dacă îl rog."

"Mi se pare foarte corect așa. Tips-ul ar trebui lăsat numai pentru calitatea serviciilor."

"Nu. Că eu nu las tips. Nici nu m-aș gândi să îl împovărez pe sărmanu' cu dăcât 5 ron.

Vina e a voastră că ați promovat o cultură de tips la toți milogii care vor mai mult."

"Plătesc deja serviciul de livrare"

"Nu am lăsat niciodată mai mult de 5 lei tips, plătesc deja serviciu de livrare, iar dacă faci multiple livrări, atunci nu meriți tips iar dacă îmi razi în față că ți-am lăsat 5 lei, ține minte, în străinătate se lasă și 10 centi. Dacă nu vă convine, schimbați-vă jobul.

Eu nu primesc tips că îmi fac treaba bine. Eu nu primesc tips că îmi ajut clienții repede și eficient.

Ads

Tot e faci e să livrezi mâncare, nu mă servești cu nimic, nu mă întrebi dacă e mâncarea rece, dacă mi-o poate încălzi, dacă doresc o bere, doar duci un colet din punctul A în punctul B, deja te-am plătit pentru acest serviciu. Mor pe ăștia".

"Mulți apară tâmpenia asta, în mod irațional sau"

"Nu mai las bacșiș de când i-am dat unuia într-o seară ultima hârtie de 1 leu din portofel și am găsit a două zi dimineață 1 leu pe preșul din fața ușii.

Da, m-am prins că s-a simțit insultat curierul de leul ăla. Dar nu mai aveam alți bani cash și am considerat că mai bine îi dau ce am decât să nu-i dau nimic.

De-atunci, ca să primească vreunul bacșiș de la mine, trebuie să facă ceva fantastic și spectaculos."

"Amuzant cum există norma asta socială stupidă că trebuie omu' de rând să compenseze din buzunarul lui pentru ce bani nu vrea să dea patronache angajaților.

Ce este și mai amuzant este cum mulți apară tâmpenia asta, în mod irațional sau, de multe ori, doar din presiune socială sau frică de reacții negative (ceea ce am pățit și eu). Chiar este greu uneori să te detașezi de presiunea asta, dar în final este pt mai bine.

Visez la o lume în care angajații din aceste domenii sunt plătiți bine și nu trebuie să cerșească pe la ușile sau mesele oamenilor care au vrut și ei să mănânce o pizza într-o seară".