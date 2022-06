Nepăsarea cruntă cu care sunt tratați curierii de mâncare în București: "Știți la câte restaurante am fost întrebat dacă am nevoie de un pahar cu apă rece?"

Deși interacționăm des cu curierii, ne gândim la aceștia doar ca la persoanele care vin și ne aduc colete. Mulți le oferă mici sume drept recompensă, însă puțini s-au gândit, probabil, cât de grele sunt condițiile de muncă când parcurgi orașul cu bicicleta la temperaturi extreme.

Nici cei de la care curierii ridică coletele pentru a le livra ulterior clienților nu par să se gândească, deși temperaturile au devenit caniculare, iar a oferi cuiva un pahar cu apă este un gest banal de omenie.

Postarea unui curier care face livrări pe bicicletă atrage atenția asupra nepăsării cu care sunt tratați aceștia.

Tânărul a descris cum decurge o zi de muncă, iar mărturisirea sa ar putea să-i pună pe mulți pe gânduri și să schimbe felul în care îi primim:

"Așa e bronzul de curier. Astăzi au fost 40°C la umbră în București, iar printre mașini, poluare și asfalt încins aerul poate deveni ușor irespirabil. Te poate lovi oricând o senzație de sufocare, mai ales dacă livrezi cu bicicletă la ora prânzului.

Cred că am ridicat astăzi comenzi de la cel puțin 20 de restaurante diferite. Știți la câte dintre ele am fost întrebat dacă am nevoie de un pahar cu apă rece? Ei bine, la niciunul.

Știu că nu e obligația lor să ne ofere apă sau orice altceva, dar n-ar strica, din bun simț (unde se poate), ca aceste restaurante să amenajeze locuri speciale pentru curieri când uneori au de așteptat chiar și câte 15-20 de minute pentru prepararea comenzilor. Un loc acolo micuț unde să se așeze 5 minute și să-și tragă sufletul până vine comanda.

De cele mai multe ori, noi curierii, nu suntem primiți în restaurante și suntem nevoiți să așteptăm afară în soare, ploaie sau frig după comenzi, că deh, să nu deranjăm clienții.

De locuri de parcare pentru biciclete nici nu mai vorbesc, atât timp cât nici autoritățile nu sunt în stare să facă ceva pentru bicicliști.

Nu public postarea asta ca să mă plâng, ci o fac la modul că sunt uimit oarecum de nepăsarea cu care suntem tratați, iar în ritmul acesta, atât Glovo, Bolt, Tazz etc. vor pierde încet cei mai devotați și responsabili curieri.

Știu că nu e problema lor directă asta, dar poate chiar ei (Glovo, Bolt, Tazz etc) ar putea încuraja puțin restaurantele partenere să facă ceva și pentru curieri. Nu cred că sărăcește nimeni cu un pahar de apă sau un scăunel într-un colț undeva unde să își tragă sufletul puțin curierul când așteaptă după produse. Din contră, mie îmi dă un rezultat pozitiv pentru toată lumea:

Curier revigorat= Client satisfăcut (timpi livrare mai mici, dispoziția curierului la predare etc. Restaurant partener/Compania de livrări.. câstigați", a scris tânărul într-o postare pe Facebook.

