Curiozitatea unui IT-ist din România: ”Mi se pare că sunt cel mai sărac. Am o viață modestă, apartament cu 4 camere...Ratez ceva?”

Un lucrător în IT s-a plâns pe rețele sociale

În presa locală din Cluj-Napoca a apărut un mesaj transmis pe rețelele sociale de o persoană care lucrează în IT, domeniu recunoscut în România ca fiind unul cu salarii mult peste medie.

Conform Stiridecluj.ro, un IT-ist și-a exprimat pe o rețea de socializare nedumerirea față de stilul de viață aparent opulent al colegilor săi de breaslă.

„Nu vreau să mă plâng despre bani. Sunt mulțumit, câștig bine, mă simt bine, însă sunt mai mult decât curios să înțeleg sursa opulenței din IT-ul românesc. Vreau să înțeleg dacă fac ceva greșit sau e doar o chestie de circumstanțe.

Dintre toți prietenii IT-iști, pe la ~35 de ani cu +10 ani experiență, mi se pare că sunt cel mai sărac.

Eu am o viață modestă, poate chiar bună: un apartament cu 4 camere într-o locație decentă în rate pe 30 de ani (fiindcă vreau sa îmi cresc copiii în condiții decente), o mașină veche, simplă, îmi duc copiii la școli de stat și îmi permit 1-2 vacanțe pe an în Europa și să pun niște bănuți deoparte.

În schimb, prietenii mei IT-iști, atât corporatiști cât și freelanceri, pare că duc cu totul alt stil de viață, cu multe clase peste.

Au apartamente cu banii jos (sau credit foarte mic) în zone scumpe din București (Primăverii, Tineretului, Aviatorilor, etc). Vorbim de sute de mii de euro aici.

Au masini bune și chiar foarte bune, majoritatea noi (Range Rover, nelipsitul X5, etc). Iarăși cateva zeci/sute de coco și aici.

Copiii lor merg toți la școli private de top, unde școlarizarea e vreo 10 mii de euro pe an/copil (am căutat pe internet) și la activități diverse (lecții de pian în particular, sporturi practicate cu antrenor personal, etc.)

Despre vacanțe nici nu mai are rost să vorbesc. Pentru ei, un weekend prelungit în Italia nu e vacanță, e doar o simpla iesire. Au fost/merg în locații foarte interesante pe perioade mai lungi (2 săptămâni) precum: Asia de est/sud-est (China, Coreea, Japonia, Thailanda, Indonezia), safari în Africa, etc.

Guys, am I doing something wrong?

Nu sunt nemulțumit cu cât fac, și încerc să nu mă compar cu alții, dar mi se pare că la o varstă/experiență similară oamenii respectivi o duc înzecit mai bine (și nici nu sunt directorași sau patronași, sunt simpli freelanceri sau seniori/manageri la corporații).

Ratez ceva? Sunt doar aparențe? E vreun secret de care nu mă prind și de care ar trebui să profit și eu?”, a relatat un IT-ist pe o rețea de socializare, conform sursei citate.

