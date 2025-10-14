Leul românesc câștigă teren în fața euro și lirei sterline, dar pierde în raport cu dolarul. Cursul BNR pentru 14 octombrie

Autor: Maria Popa
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 13:50
388 citiri
Bani românești Foto: Ziare.com

Banca Națională a României a anunțat cursul valutar pentru marți, 14 octombrie, iar din cifrele afișate reiese că leul românesc a câștigat teren în raport cu lira sterlină.

Potrivit BNR, leul românesc a câștigat aproape un ban și jumătate în raport cu lira sterlină, iar lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8418 lei româneşti, adică cel mai scăzut nivel înregistrat din 3 octombrie 2025 şi până în prezent.

Tot reprezentanții BNR mai arată că leul românesc a câștigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0879 lei româneşti, însă a pierdut mai mult de un ban în raport cu dolarul american, care e cotat la 4,4034 lei româneşti, şi aproape un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4759 lei româneşti.

Și prețul pentru un gram de aur a crescut iarăși, de data asta cu aproape 8,7 lei, ceea ce înseamnă că gramul de aur este acum cotat la 584,3822 lei.

#curs BNR leu, #Curs BNR, #lira sterlina, #curs BNR euro leu dolar, #BNR curs valutar, #BNR leu , #stiri economice
