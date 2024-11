Creștere uriașă pentru cea mai folosită monedă din lume: Atinge recordul din ultimul an

Multiplele crize din lume determină incertitudini pe piețele financiare, însă victoria lui Donald Trump în alegerile prezidențiale din Statele Unite a dat un puternic impuls burselor. În același timp, cea mai folosită monedă din lume, dolarul, a avut o creștere uriașă, atingând un maxim din ultimul an, față de celelalte bancnote globale.

Indicele Bloomberg Dollar Spot a crescut luni cu 0,7% până la cel mai înalt nivel din noiembrie 2023, comercianții pariind că politicile comerciale ale lui Trump vor stimula dolarul american și vor afecta monedele majore, inclusiv euro.

Yenul a fost luni cea mai proastă valută din rândul țărilor dezvoltate. Indicele dolarului și-a redus ulterior mișcarea mai târziu în cursul zilei, tranzacționându-se cu 0,5% în creștere, potrivit Bloomberg.

Dolarul a fost ajutat și de Rezerva Federală, care și-a redus rata dobânzii de referință cu un sfert de punct săptămâna trecută, după o mișcare de jumătate de punct în septembrie. Banca centrală a SUA a evitat să vină cu precizări clare cu privire la momentul și viteza reducerilor suplimentare ale ratelor.

Bancnota verde avansează după șase câștiguri săptămânale consecutive, deoarece datele indică o creștere economică solidă a SUA. Între timp, expansiunea economică mai slabă în alte părți ale lumii împinge băncile centrale să reducă costurile împrumuturilor, împovărând monedele locale.

Fondurile speculative, administratorii de active și alți investitori dețineau aproximativ 17,6 miliarde de dolari în săptămâna încheiată pe 5 noiembrie – înainte ca rezultatele alegerilor să fie cunoscute, au arătat vineri date de la Commodity Futures Trading Commission. Poziționarea marchează o inversare față de o perspectivă negativă la mijlocul lunii octombrie, în perioada premergătoare alegerilor din SUA.

Există mai mulți factori care susțin dolarul „pentru viitorul previzibil”, potrivit Paresh Upadhyaya, director al strategiei valutare la Amundi US Inc. „Piața începe în sfârșit să-și asume riscurile tarifelor și semnificația acesteia pe plan global și creșterea internă și perspectivele inflației mai serioase”, a spus el.

Alegerile lui Trump vor avea un impact atât asupra monedei euro, cât și asupra ciclului de reducere a ratei dobânzilor Fed, a declarat Jane Foley, șefa de strategie valutară la Rabobank. „Banca Centrală Europeană s-a angajat pe o cale mai conciliantă și considerăm că, ca urmare a impulsurilor inflaționiste ale politicilor lui Trump, ciclul de relaxare al Fed va fi scurtat”, a spus ea.

Euro poate scădea la 1,05 dolari în următoarele trei luni, a spus Foley. Moneda comună a scăzut luni cu 0,6% față de dolarul verde, tranzacționându-se la 1,0657 dolari și determinând investitorii să cântărească dacă euro ar putea atinge paritatea cu dolarul, în următoarele luni.

Republicanii par aproape de a-și asigura victoria în Camera Reprezentanților, pe lângă cea din Senat, ceea ce le-ar permite să netezească calea pentru reducerile de impozite planificate de Trump, politicile sale de imigrare și comerciale și nominalizații săi.

„Rezultatul alegerilor amplifică avântul dolarului”, au scris într-o notă strategii JPMorgan & Chase Co. conduși de Meera Chandan. „Nici o altă monedă nu are ceea ce are dolarul: creștere și acțiuni superioare, randament mai mare, atribute defensive.”

Să menționăm că, potrivit Statisticii, cele mai tranzacționate monede din lume în septembrie 2024 au fost următoarele în sistemul de plăți SWIFT: dolarul american – 57,91%, euro – 12,96%, yenul japonez – 6,02%, lira sterlină – 5,24%, dolarul canadian – 3,04%, yuanul chinezesc – 2,57%, dolarul australian – 2,09% și francul elvețian – 1,94%.

