Curs BNR, 10 noiembrie 2026. Euro se menține aproape de maximul istoric. Cât valorează dolarul, lira și francul elvețian

Euro a crescut marți, 10 noiembrie, la 5,3443 lei, de la 5,3426 lei în ședința precedentă, potrivit cursului oficial anunțat de Banca Națională a României (BNR). Moneda europeană rămâne aproape de maximul istoric de 5,3527 lei, înregistrat pe 6 octombrie 2026.

Dolarul american a fost cotat la 4,7617 lei, față de 4,7734 lei anterior, în timp ce lira sterlină a scăzut la 6,3946 lei, de la 6,4056 lei. Francul elvețian a coborât la 5,8052 lei, de la 5,8335 lei, iar gramul de aur a fost evaluat la 624,0791 lei, comparativ cu 628,5372 lei în ședința precedentă.

Evoluția cursului vine după două luni în care intervențiile BNR pentru susținerea monedei naționale au contribuit la reducerea puternică a lichidității din sistemul bancar, potrivit unei analize BCR Cercetare, citate de CursDeGuvernare.ro.

Sistemul bancar a trecut de la un excedent mediu zilnic de lichiditate de 30,7 miliarde de lei în august și 20,8 miliarde de lei în septembrie la un deficit net de 1,7 miliarde de lei în octombrie.

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Potrivit analiștilor BCR, intervențiile valutare ale BNR pentru limitarea deprecierii leului au retras lichiditate în lei din piață.** Mecanismul este simplu: atunci când banca centrală vinde valută pentru a susține moneda națională, absoarbe lei din sistemul bancar, reducând fondurile disponibile și punând presiune pe dobânzi.

Pentru a acoperi necesarul de finanțare al băncilor, BNR a furnizat lichiditate prin operațiuni repo bilaterale, garantate cu titluri de stat. Stocul mediu zilnic al acestor împrumuturi a fost de aproximativ 6,7 miliarde de lei în octombrie, la dobânda de politică monetară de 6,50%.

În același timp, alte bănci au continuat să dețină disponibilități în exces, plasând în medie 4,95 miliarde de lei pe zi la facilitatea de depozit a BNR, remunerată cu 5,50%. Situația arată că lichiditatea a fost distribuită neuniform între instituțiile de credit.

Conform BCR Cercetare, restrângerea lichidității a determinat creșterea ratei efective a politicii monetare la 6,07% în octombrie, de la 5,50% în septembrie. Această evoluție nu reprezintă o majorare a dobânzii-cheie a BNR, care a rămas la 6,50%.

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Tensiunile s-au reflectat și în dobânzile interbancare. Media ROBOR la trei luni a urcat de la 5,87% în septembrie la 6,09% în octombrie. Marți, 10 noiembrie, ROBOR la trei luni se situa la 6,07%, iar cel la șase luni la 6,14%.

Presiunea asupra dobânzilor poate influența costurile creditelor în lei, în special ale celor cu dobândă variabilă. În cazul împrumuturilor legate de IRCC, modificările din piața interbancară se transmit cu întârziere, potrivit mecanismului trimestrial de calcul.

În paralel, rezervele valutare ale BNR au continuat să scadă. Acestea au ajuns la 58,55 miliarde de euro la sfârșitul lunii octombrie, față de 60,06 miliarde de euro la finalul lunii septembrie și aproximativ 64,87 miliarde de euro la sfârșitul lunii august.

Reducerea cumulată, de aproximativ 6,3 miliarde de euro în două luni, reflectă atât plățile efectuate în contul datoriei publice în valută, cât și alte operațiuni, între care se pot număra intervențiile pentru susținerea leului. Datele publice nu permit însă stabilirea exactă a sumelor utilizate de BNR pentru apărarea cursului.

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Astfel, BNR a reușit să limiteze deprecierea leului, potrivit interpretării BCR, dar cu efectul unei restrângeri puternice a lichidității bancare și al creșterii costurilor de finanțare. Evoluția din următoarele luni va depinde atât de presiunile asupra cursului, cât și de refacerea lichidității din sistemul financiar.

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