Zborul unui avion a fost anulat după ce un pasager a observat că lipsesc mai multe șuruburi de fixare la o aripă

Un incident neobișnuit s-a petrecut cu zborul pe ruta New York - Manchester al companiei Virgin Atlantic. Cu câteva minute înainte de decolare, un pasager speriat a observat că lipsesc mai multe șuruburi din aripa avionului și a decis să informeze echipajul despre asta, scrie The New York Post.

Britanicul Phil Hardy, în vârstă de 41 de ani, care călătorea cu zborul VS127, a descoperit patru elemente de fixare lipsă. El a decis că ar fi mai bine să informeze însoțitorii de bord despre acest lucru.

"Tolerez bine zborurile, dar partenera mea, auzind aceste informații, a început să intre în panică. Am încercat să o calmez, dar m-am gândit că ar trebui să spun în continuare echipajului despre temerile mele", a declarat Hardy.

Inginerii au fost chemați să verifice starea tehnică a Airbus A330 înainte de plecarea programată de pe Aeroportul Internațional JFK din New York.

În videoclipul realizat de Hardy, unul dintre ingineri poate fi văzut urcând pe aripa avionului și verificând mai multe șuruburi cu o șurubelniță.

Potrivit lui Hardy, angajații companiilor aeriene l-au asigurat în mod repetat că absența mai multor șuruburi nu reprezintă o amenințare pentru siguranța zborului. Cu toate acestea, temerile lui au crescut după incidentul recent cu un avion Alaska Airlines, care a rămas fără o parte din fuzelaj în zbor.

Atât Virgin Atlantic, cât și Airbus spun că lipsa mai multor elemente de fixare nu a afectat siguranța aeronavei.

Un purtător de cuvânt al Virgin Atlantic a declarat că zborul a fost anulat pentru o inspecție tehnică suplimentară și pentru a oferi inginerilor cât mai mult timp posibil pentru a efectua inspecții.

„Siguranța pasagerilor și a echipajului nostru este întotdeauna prioritatea noastră principală și nu a fost compromisă nici măcar un moment”, a spus compania aeriană într-un comunicat.

În prezent, se știe că avionul efectuează din nou zboruri regulate de pasageri.