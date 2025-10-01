Alexandru Wolter, debut promițător pe podium în DMV BMW Challenge

Motorsport a găzduit o nouă etapă din DMV BMW Germany Challenge la Lausitzring, competiție care aduce la start atât modele moderne BMW GT4, cât și mașini istorice care au scris pagini importante în motorsport, precum BMW 318ti. La start s-a aflat și Alexandru Wolter în modelul 318ti, pilot cunoscut în ERC, antrenat de Cătălin Țuțuian, recordman pe circuitul Bugatti de la Le Mans și absolvent al școlii de pilotaj „La Filiere”, fondată de Alain Prost.

Un început încurajator

Pentru Alexandru, experiența de la Lausitzring a reprezentat un debut foarte promițător în competițiile de turisme. Din a doua cursă a reușit să urce pe podium la categoria BMW 318ti Cup, semn al unui potențial valoros confirmat de ani de karting, perseverență și talent. „A fost un debut destul de bun, neașteptat de reușit atât pentru el, cât și pentru echipă. Din a doua cursă să fie pe podium este un început foarte promițător, bazat pe experiența anilor de karting, pe perseverență și nu în ultimul rând pe talentul său pentru auto”, au transmis reprezentanții echipei. „Am fost la DMV BMW Challenge unde erau modele GT4, clasicele modele BMW 318ti și multe altele. Sâmbătă am terminat pe locul 3, iar duminică la start am avut un incident de cursă din care am rămas cu direcția mașinii afectată, în urma căruia am căzut pe locul 7, dar chiar și în aceste condiții am recuperat și am terminat pe locul 4, foarte aproape de locul 3.” a spus Alexandru. Întrebat dacă va mai lua startul și în alte etape anul acesta, Alexandru Wolter a precizat că probabil din 2026 va concura un sezon complet în BMW 318ti Cup.

O carieră în plină ascensiune

Rezultatul de la Lausitzring completează un parcurs sportiv impresionant. În 2024, Wolter a încheiat vicecampion în Campionatul Național de Karting, la categoria Senior Rotax, la doar 8 puncte de titlu, și a obținut clasări remarcabile și pe plan internațional, inclusiv locul 6 din 51 de piloți în Central European Championship. Kartingul reprezintă o etapă esențială în pregătirea pentru sportul cu motor, iar pentru Alexandru a fost școala unde a acumulat experiență pe pistă și și-a perfecționat stilul de pilotaj.

