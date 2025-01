Scene ireale în Africa de Sud: Un jocheu a biciuit un adversar în mijlocul unei curse de cai VIDEO

Scene ireale s-au desfăşurat duminică, în Africa de Sud. În timpul unei curse la hipodromul Turffontein, jocheul Gavin Lerena a lovit cu biciul un adversar.

În timp ce caii intrau cu mare viteză în ultimii 200 de metri înainte de sosire, jocheul, care călărea calul „Gimme A Strom”, a decis brusc să îl atace direct pe rivalul său Jason Gates, biciuindu-l de mai multe ori.

Gates, care călărea calul „Blurred Vision”, a încercat să respingă atacurile înainte de a continua şi a termina cursa. Incidentul a avut loc când niciunul dintre cei doi nu era în lupta pentru victorie.

Imaginile cu ciocnirea lor au făcut înconjurul reţelelor de socializare. Autoritatea naţională pentru curse de cai din Africa de Sud a confirmat că a demarat o anchetă.

Gavin Lerena a regretat apoi incidentul, care este „incompatibil cu caracterul [său]”, dar l-a arătat acuzat pe Jason Gates, care ar fi provocat incidentul. „Aş dori să precizez că reacţia mea a fost provocată de acţiunile domnului Gates. În orice sport de competiţie, răspunsul instinctiv la o ameninţare, provocare sau agresiune percepută poate duce la o reacţie pe care, în condiţii normale, nu am arăta-o sau nu am face-o”, a explicat jocheul într-o declaraţie publicată pe reţelele sale de socializare.

El a continuat: „Vreau să susţin valorile care fac cursele cu adevărat excepţionale. Din păcate, incidentul de astăzi a subminat acest angajament şi regret profund orice dezamăgire cauzată pariorilor, proprietarilor, antrenorilor, fanilor şi oficialilor”.

Lerena Releases formal Statement on 'HitGate' Incident at Turffontein On Sunday

South African jockey Gavin Lerena has released a formal statement addressing an incident that occurred during Race 2 at Turffontein. Acknowledging the gravity of the situation, Lerena expressed deep… pic.twitter.com/egKrRhB4RS