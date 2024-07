Criza de la Tarom: Piloților li s-a promis 500 de euro în plus la salariu, dar nu vor

Piloții și comandanții aeronavelor Tarom ar fi cerut o majorare salarială de 40%, în condițiile în care venitul lunar al acestora ajunge și la 6.500 de euro, anunță ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Acesta spune că o majorare de 1.500-2.000 de euro ar fi prea mare.

Se pare că în urma negocierilor între reprezentanții companiei și un grup de piloți, acestora le-ar fi fost oferit de Consiliul de Administrație 500 de euro în plus la salariu, însă ar fi refuzat târgul.

Ministrul a arătat, într-o intervenție la Antena 3, că schema de angajați a TAROM este mai mare decât a oricărei altei companii aviatice și că există un acord cu Comisia Europeană de restructurare pentru a putea fi folosiți bani europeni pentru salvarea ei.

Situația pentru marți, 9 iulie, de la TAROM este incertă deocamdată. Nu se știe dacă vor mai fi anulări sau nu de curse. La ora 7, potrivit hotnews.ro, nu apărea niciun zbor Tarom anulat dintre cele cu plecare de pe Otopeni, însă erau anulate câteva zboruri care trebuiau să ajungă pe Henri Coandă.

"O îmbolnăvire în masă sau o grevă"

Haosul de pe Otopeni l-a deranjat pe ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, care a declarat, luni seară, 8 iulie, că nu ştie dacă situaţia de la TAROM, unde o parte din personalul de la bordul avioanelor s-a declarat inapt de zbor, este "o îmbolnăvire în masă sau o grevă". El a afirmat că decizia piloţilor de a se declara inapţi cu scurt timp înaintea zborului este o "împingere la maxim a acestei situaţii" şi vrea ca aceasta să fie rezolvată luni seară, 8 iulie, fiind în curs negocieri.

"Nu ştiu dacă e o îmbolnăvire în masă, în acest moment, sau e o grevă (...) Eu cred că această tactică adoptată, de a se declara cu 10 minute, un sfert de oră, jumătate de oră înainte de a începe zborul, inapţi de zbor, a dus, de fapt, la ceea ce s-a întâmplat azi pe aeroport. Dacă o grevă în adevăratul sens al cuvântului este anunţată, oamenii nu mai vin în aeroport, trec de filtre, îşi predau bagajele, aşteaptă la poarta de îmbarcare şi cu 10 minute înainte sunt anunţaţi că acea cursă e anulată. Aici este această împingere la maxim a acestei situaţii. Am avut în urmă cu trei luni o grevă a personalului de bord la Lufthansa. A fost anunţată din timp, toată lumea a ştiut, toată Europa a ştiut, oamenii nu au mers şi şi-au reprogramat din timp toate aceste zboruri", a declarat Sorin Grindeanu, luni seară, 8 iulie, la Antena 3.

TAROM a înregistrat pierderi de aproximativ 2,5 milioane de euro, pe perioada protestului de luni al piloților, acesta fiind un semnal de alarmă împotriva condițiilor actuale de muncă și managementului deficitar din companie, potrivit unui comunicat al Sindicatului Piloților de Linie din România (SPLR).

De ce au recurs piloții la această formă de protest

„Vă fac o comparație cu date concrete – un comandant-pilot comandant are venit de 4.500 euro la Boeing la TAROM și un copilot de la Airbus de la Wizair are 6.000 euro în mână. Un comandant de la Wizair are între 10.000 și 12.000”, a spus comandatul Cezar Osiceanu, pentru Europa Liberă.

Iar salarizarea are efect direct și asupra pensiilor. „Ne-a afectează la pensie, pentru că acești 4.500 euro sunt venit.”, a adăugat acesta.

"Astăzi, piloții au tras un semnal puternic de alarmă, protestând împotriva condițiilor actuale de muncă și a managementului deficitar din companie. Această acțiune este un semnal de alarmă, având în vedere că numeroase aspecte critice, inclusiv cele legate de siguranța pasagerilor, au fost ignorate prea mult timp. (...) Această întrerupere a activității, deși necesară, este regretabilă pentru pasagerii noștri. Înțelegem inconveniențele cauzate și ne exprimăm regretul pentru disconfortul și discontinuitatea pe care le resimt, acesta fiind și unicul motiv pentru care demersurile noastre au apărut în al 12-lea ceas. Acțiunile noastre sunt motivate de dorința de a îmbunătăți siguranța și calitatea serviciilor oferite, asigurând un mediu de lucru sigur și demn pentru echipajul nostru", se spune în comunicat.

Piloții susțin că, în ciuda legislației clare, inclusiv Legea 223 privind Alimentația de Întărire, TAROM continuă să neglijeze alimentația corespunzătoare pentru personalul navigant.

"Această nerespectare a reglementărilor pune în pericol atât sănătatea noastră, cât și siguranța operațiunilor de zbor. Considerăm că este de prisos să justificăm importanța unei alimentații adecvate în acord cu legea în vigoare. Uniformele personalului navigant TAROM, vechi și incomplete, nu respectă standardele de protecție a muncii (Legea 319/2006 și HG 355/2007). Aceasta afectează direct siguranța personalului în timpul operațiunilor și compromite imaginea profesională a companiei. Siguranța la bordul aeronavelor noastre depinde de echipamente corespunzătoare și de condiții de muncă adecvate, ceea ce în prezent nu este garantat", afirmă aceștia.

În ceea ce privește remunerația, piloții TAROM cât și personalul tehnic se confruntă cu venituri și beneficii cu mult sub media industriei, având salarii neindexate din 2008, potrivit comunicatului. Această situație a dus la pierderea personalului calificat, care migrează către companii ce oferă condiții mai bune.

"Deși pregătirea noastră este una costisitoare și necesită investiții considerabile din partea TAROM, concurența profită de acest personal instruit fără a acoperi costurile de formare, ceea ce afectează grav capacitatea TAROM de a asigura zboruri eficiente, afectând totodată și bugetul companiei. Condițiile de muncă precare și gestionarea ineficientă a serviciilor de sol și de mentenanță a aeronavelor au deteriorat calitatea experienței de călătorie pentru pasagerii noștri. Deficiențele în mentenanță și în alte servicii esențiale afectează punctualitatea, confortul, cât și predictibilitatea programului de zbor", atrage atenția SPLR.

În plus, piloții TAROM spun că au semnalat, în ultimele 8 luni, pe diverse căi această situație precară la care s-a ajuns și au fost ignorați.

Compania TAROM a anunţat luni anularea a aproape 30 curse ”din cauza indisponibilităţii temporare a membrilor echipajului de zbor”, după ce iniţial anunţase că trei curse sunt anulate, pe rutele Beirut, Cairo, Amman, însă multe alte curse către destinaţii interne sau către destinaţii din Europa figurau ca anulate.

Site-ul specializat de ştiri din domeniul aviaţiei, Boarding Pass, spune că, până la ora 18.00, fuseseră anulate 36 de zboruri.

