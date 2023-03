Prima mașină înscrisă la cursele NASCAR, în licitație la București. De la cât pornește prețul exemplarului rar FOTO

Un exemplar rar şi preţios al istoriei automobilelor, maşina Hudson Hornet 1951, primul automobil înscris la cursele NASCAR, este scoasă la licitaţie săptămâna viitoare, joi 30 martie. Exemplarul, cu preţul de pornire de 35.000 de euro, este o piesă clasică a industriei auto americane, dar şi un model de lux al companiei Hudson Motor Car Company.

Bijuteria pe patru roţi a fost una dintre cele mai populare din perioada sa şi a câştigat o reputaţie deosebită pentru performanţele sale impresionante şi designului inovator, făcând istorie la cursele NASCAR în acea perioadă prin conceptul de „step down in the car”, datorită centrului de greutate foarte jos. Astfel, modelul Hudson Hornet a fost popular în special în cercurile automobilismului, fiind folosit în curse de mare viteză şi câştigând mai multe competiţii importante în anii ’50, fapt într-atât de celebru încât în desenele animate Cars, acest model a fost unul din personajele principale, fiind un fost campion de curse.

În prezent, maşina Hudson Hornet 1951 este una dintre cele mai căutate modele de maşini clasice de colecţie, datorită valorii sale istorice şi estetice. Celebritatea de televiziune şi pasionat colecţionar de maşini, Jay Leno, are în colecţie o astfel de maşină de care este foarte mândru şi încântat. Maşina Hudson Hornet 1951 este nu doar istorică, ci şi rară, a fost produsă într-un număr limitat doar între anii 1951 şi 1954. Exemplarul din Licitaţia de Curiozităţi Tehnice este într-o stare foarte bună, funcţional, înmatriculat ca vehicul istoric, iar interiorul restaurat în totalitate cu materialele originale folosite în anii 1950 pentru acest model.

Alături de maşina Hudson Hornet 1951 sunt scoase la licitaţie şi alte rarităţi, apariţii în premieră la Casa de Licitaţii A10 by Artmark, dar şi în România. Pentru preţul de pornire de 15.000 de euro este scos la licitaţie iahtul Cranchi Perla 25 din 1998, restaurat integral în 2019, dar şi Smartliner-ul Fisher 22, complet accesorizat, având un preţ de pornire de 10.000 de euro.

Tot pentru iubitorii de natură, în Licitaţia de Curiozităţi Tehnice atrage atenţia un exemplar rarisim de bicicletă de competiţie. De Rosa Professional, având un preţ de pornire 1.000 de euro. Piesa cu un renume pentru performanţă în anii 1970 a fost folosită de campioni ai ciclismului precum Gianni Motta, Francesco Moser sau Moreno Argentin.

Cele 110 piese de colecţie din cadrul Licitaţiei de Curiozităţi Tehnice pot fi admirate la Palatul Cesianu-Racoviţă de luni până duminică, în intervalul orar 10:00-20:00.

