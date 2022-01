Peste 50 de școli din București riscă să intre în online de săptămâna viitoare. Câți elevi sunt vaccinați anti-Covid

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat marți, 11 ianuarie, că 54-55 de școli vor face cursuri online de săptămâna viitoare dacă rata de infectare depășește trei cazuri la mie și procentul cadrelor didactice vaccinate anti-Covid este sub 60%.

”După regulile în vigoare, dacă în Bucureşti va fi o incidenţă de peste 3 la mie, acele 54 - 55 de şcoli care nu vor avea rata de vaccinare, vineri, de 60% vor trebui să treacă, din păcate, în on-line”, a spus marți seară, la Digi24, ministrul Educaţiei.

Sorin Cîmpeanu a subliniat că în România sunt 2.838 de unităţi de învăţământ în care rata de vaccinare este de 100%.

”Dacă am impus acea condiţie de minim 60%, printre alte motive - principalul este conştiinţa cadrului didactic - dar printre alte motive, sunt convins că a contribuit şi această rată de vaccinare minimă de 60% pentru a putea funcţiona cu prezenţă fizică. Avem 14.000 de şcoli şi grădiniţe în care rata de vaccinare este de peste 60%”, a mai precizat Cîmpeanu.

Potrivit ministrului, sunt 456.000 de elevi vaccinaţi, ceea ce înseamnă aproape 40%.

Marți, rata de incidență Covid-19 calculată la 14 zile a crescut la 2,97 cazuri la mia de locuitori.

Profesorii vor primi banii pentru orele remediale din mai luna viitoare

Sorin Cîmpeanu a mai anunțat că orele remediale pentru luna mai 2021 nu au fost plătite integral, dar vor fi achitate luna viitoare.

”Termenul de plată pe care l-am dat iniţial a fost depăşit demult şi mi-am cerut şi scuze profesorilor care au făcut aceste ore remediale şi încă nu şi-au primit aceste drepturi salariale pentru care există resurse financiare. Un nou termen ar trebui să fie luna viitoare”, a spus Cîmpeanu.

Potrivit acestuia, procesul de verificare a rapoartelor privind plata orelor remediale este anevoios.

”Există un proces foarte greoi de verificare. Trebuie să facem ceva cu această birocraţie şi această alfabetizare funcţională. Am văzut cu ochii mei rapoarte care se finalizau cu 731 lei care trebuie să fie plătiţi. De unde 731 lei, când am anunţat un cuantum de 100 lei pe oră? Un raport nu poate fi de 731 lei. Poate fi de 700 lei, 800 lei, 1.000 lei. Şi totuşi, am văzut rapoarte de 731 lei, evident, aberante”, a precizat ministrul.