Cursuri suspendate în toate școlile din Iași din cauza vremii nefavorabile. Decizia Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi, întrunit în şedinţă extraordinară, a decis suspendarea cursurilor pentru marţi în toate unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţ, din cauza vremii nefavorabile.

Prefectul judeţului Iaşi, Bogdan Cojocaru, a precizat că reprezentanţii Primăriei Iaşi şi cei ai Consiliului Judeţean nu pot garanta că marţi se va putea circula în siguranţă şi că elevii nu vor îngheţa prin staţii sau în mijloace de transport blocate în zăpadă, iar din acest motiv s-a luat decizia ca şcolile să suspende cursurile, cu recuperarea orelor.

”Astăzi au fost probleme mari atât în mediul urban, în municipiul Iaşi, dar şi pe drumurile din judeţ. Din păcate, meteorologii ne-au anunţat că ninsorile vor continua, iar zăpada va fi viscolită. În plus, temperaturile vor scădea şi mai mult. Urmează o perioadă geroasă. Am văzut ce s-a întâmplat astăzi când oraşul a fost paralizat în multe momente. Dacă pe străzile principale se circula cu greu, pe arterele secundare era aproape imposibil. Şi în judeţ au fost probleme, fiind afectate foarte multe persoane care fac naveta, inclusiv cadre didactice. De altfel, am discutat astăzi şi cu reprezentanţii sindicatelor din învăţământ şi mi-au confirmat problemele cauzate de zăpadă şi viscol. Siguranţa cetăţenilor trebuie să primeze, iar în acest moment nici reprezentanţii Primăriei Iaşi şi nici cei ai Consiliului Judeţean nu pot garanta că marţi se va putea circula în siguranţă, că elevii nu vor îngheţa prin staţii sau în mijloace de transport blocate în zăpadă. De aceea, s-a luat decizia ca şcolile să suspende cursurile, cu recuperarea orelor, modul de recuperare urmând a fi decis la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ”, a declarat Bogdan Cojocaru, prefectul judeţului Iaşi.

Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă va fi comunicată prin intermediul Inspectoratului Şcolar tuturor directorilor unităţilor de învăţământ şi cadrelor didactice.

Judeţele Suceava, Botoşani, Neamţ şi Iaşi sunt sub avertizare cod galben de ninsori, până marţi, la ora 10.00.

Potrivit meteorologilor, va ninge moderat cantitativ şi se va depune strat de zăpadă, local de peste 10...15 cm.

