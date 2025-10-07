Ministrul Educației, despre școlile sub Cod roșu de vreme rea: "Prezența fizică se suspendă, iar cursurile se vor recupera"

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a anunțat că, în mod sigur, pentru ziua de miercuri, 8 octombrie 2025, în regiunile unde s-a anunțat Cod roșu, "regula este că prezența fizică se suspendă iar cursurile se vor recupera".

Ministrul a făcut acest anunț în ziua de marți, 7 octombrie, puțin după ora 17, la postul Digi 24.

Codul roșu intră în vigoare, în seara de 7 octombrie, la ora 21, în municipiul București și în județele Ilfov, Giurgiu, Constanța, Călărași și Ialomița. Până în acest moment se știe că avertismentul Cod roșu expiră în ziua de 8 octombrie la ora 15. Teoretic, el poate fi prelungit, în funcție de estimările meteorologilor și hidrologilor.

"Nu va fi nimeni cu prezență fizică în școli în județele menționate și în municipiul București. Se vor recupera orele în următoarele săptămâni. Regula este că prezența fizică se suspendă iar cursurile se vor recupera", a precizat ministrul David.

El a mai spus că, probabil, nu se vor face cursuri în sistem hibrid (unii elevi acasă, alții în clase), întrucât acest sistem este dificil de pus la punct într-un termen scurt.

Ministrul nu a spus concret cum și când vor fi recuperate orele neefectuate în perioada Codului roșu. Decizia privind modul de recuperare ar urma să fie luată de fiecare școală în parte.

Cu privire la universități, acestea vor lua propriile decizii de a continua sau de a suspenda cursurile, conform principiilor autonomiei universitare, a precizat ministrul David. "Noi le-am informat, ele vor face ceea ce este mai bine pentru studenții lor", a spus ministrul.

Ads