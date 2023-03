Unii tineri care nu doresc să urmeze o facultate după ce termină 12 clase aleg să urmeze diferite cursuri de specializare pentru a-și găsi apoi un loc de muncă, la fel ca persoanele care doresc să învețe o meserie nouă care le-ar putea aduce câștiguri suplimentare.

Nu toate cursurile de pe piață respectă termenii din contract. Este cazul semnalat de o tânără într-o postare pe Facebook. Potrivit acesteia, cursul de machiaj pe care l-a urmat s-a desfășurat în 40 de ore, deși ar fi trebuit parcurs în 180 de ore.

"Am nevoie de un sfat. Am urmat un curs de make-up, fiind urmat de un examen. În contract și pe diploma scrie că am făcut un număr de 180 de ore, dar noi nu am făcut decât 40 de ore, cu tot cu teorie și practică. Vă dați seama ce a putut învăța un începător? Pot da în judecată școala respectivă? Ce șanse sunt sa câștig procesul? Atașez dovada orelor făcute", a scris aceasta pe grupul Sfaturi de la avocați.

"Când am venit la acest curs, eram doar proastă, acum am și diplomă"

În comentarii, tânăra a primit mai multe sfaturi și opinii.

"Nu știu ce curs ai făcut și să nu înțelegi că iau apărarea cuiva. Îți explic pentru că am puțin habar, există cazuri când suportul de curs este pus la dispoziție în format pdf și achiți printarea pe hârtie dacă dorești, suportul de curs este al fiecărei școli nu este o carte generică. Este oarecum normal să ajutați la găsirea modelelor pentru practică, este un efort comun, nu înțeleg cum nu ai știut că vei face practică, mă depășește, când te-ai înscris la curs și ai semnat contractul nu ai întrebat cum se va desfășura? Nu există curs de machiaj cu certificat de absolvire fără practică, vei da examen cu o comisie la partea practică și teoretică.

Și ca o paranteză, cursul de 160 de h este de inițiere, există cursuri de calificare de aproximativ 1000 de ore, unde înveți mai multe lucruri."

"Nu ni s-a oferit curs pdf. Practica noastră a fost strict reproducerea machiajului după ce termina trainerul de machiat, și nici o altă oră în plus. "Practica" a fost făcută acasă, pentru că am primit instrucțiuni", a răspuns autoarea postării.

"Eu am făcut două cursuri (gratuite): inspector SSM și inspector resurse umane, la care am făcut, între 6 și 40 de ore!

Când mi-am ridicat “diploma“ celui de-al doilea curs (cel de 6 ore ), am zis cu glas tare, să audă toată lumea: Când am venit la acest curs, eram doar proastă, acum am și diplomă!"

"Exact același lucru pot spune și eu, din păcate", a scris autoarea postării.

"Pentru unii este perfect acceptabil să plătiți 180 de ore și să faceți 40"

"Citind comentariile, pentru unii este perfect acceptabil, să plătiți pentru 180 de ore și să faceți 40.

Eu vă propun ca pe viitor, dacă sunteți angajați să mergeți doar 40 de ore pe lună la lucru și să cereți banii pentru 180 de ore, sau dacă aveți angajați, să îi plătiți pentru o lună întreagă. Normalitatea zilelor noastre."

"Dacă aveți înclinație pentru ceea ce ați făcut, vă sunt necesare minimum de ore și ești învățăcel, dar dacă nu ai, poți să faci 700 de ore, că tot nu merge. Și ce vă deranjează, numărul orelor sau ceea ce ați învățat? Dacă v-am lezat, scuze dar așa văd eu problema."

"Mă deranjează faptul că nu s-a respectat contractul. Și da, sunt învățăcel, dar nu cred că e tot una să scrii și să urmărești în același timp ceea ce face trainerul, apoi să reproduci tu machiajul. În această meserie, consider că practica este vitală!", a subliniat autoarea postării.

"Mi-am luat diplomă și aia a fost"

"La primul curs de make-up am semnat în contract că fac 120 de ore (necesare pentru a obține diplomă acreditată). Am făcut în total undeva la 50 de ore, mi-am luat diplomă și aia a fost.

Nu mi-a trecut prin cap să dau în judecată și nici nu aș face-o. Pentru ce? Învăț mai bine să machiez dacă îmi bat capul să fie școala respectivă sancționată? După acel prim curs, am mai făcut 3 fizice și încă 20 (pe puțin) online, pentru a ajunge la nivelul la care îmi doresc.

Dacă nu ți-a plăcut cursul, lasă feedback și nu îl recomanda, dar ia în calcul că NIMENI după un curs de machiaj, nu va machia ca un profesionist cu 10 ani experiență.

Ține doar de tine să te perfecționezi.

p.s. Cursurile în străinătate țin câteva luni și costă 4-5.000 euro. Te poți orienta către acelea, dacă ai buget și dorința de a învăța cât mai multe ore."

"Depinde ce mai scrie în contract, dacă scrie și altceva legat de numărul de ore, excepții. Ca să aveți o opinie relevantă ar trebui să puneți la dispoziția avocatului respectivul contract. Dar în principiu răspunsul este da, pentru nerespectarea contractului, ați putea începe cu o notificare prin care le cereți ce doriți, fie completarea numărului de ore, fie o restituire proporțională din suma achitată."

