Contestațiile la pachetul reformelor propuse de Guvernul Bolojan, discutate miercuri de Curtea Constituțională. E inclusă și legea privind reforma pensiilor magistraților

Autor: Daniel Groza
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 13:45
Curtea Constituțională a României discută contestațiile pentru legile reformei FOTO /ccr.ro

CCR decide miercuri soarta pachetului de legi prin care Guvernul și-a asumat răspunderea pentru reducerea deficitului bugetar. Judecătorii constituționali reiau analiza proiectelor contestate de Opoziție și de Înalta Curte de Casație și Justiție, inclusiv legea privind reforma pensiilor magistraților și cea referitoare la guvernanța întreprinderilor publice, după ce la precedenta ședință au amânat pronunțarea.

Pe ordinea de zi a CCR de miercuri se află Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, care aduce modificări substanțiale condițiilor de pensionare pentru magistrați, obiecția fiind formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Obiecții depuse de partide

De asemenea, CCR va analiza Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în ansamblu său, precum și a dispozițiilor art. I pct. 5 și 6, art. III alin.(3), art. IV alin.(1) și art. V alin.(1) și (2) din lege, obiecție formulată de un număr de 28 de senatori aparținând Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor și, respectiv, de un număr de 51 de deputați aparținând Grupurilor parlamentare ale Alianței pentru Unirea Românilor, Partidului Oamenilor Tineri și S.O.S. România, și obiecția de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative, obiecție formulată de un număr de 28 de senatori aparținând Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor și, respectiv, de un număr de 73 de deputați aparținând Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor, Grupului parlamentar S.O.S. România și al Grupului parlamentar Oamenilor Tineri.

În 24 septembrie, CCR a amânat o decizie privind Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție și pe obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, pe Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative și cea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, depuse de Opoziție.

Au fost, în schimb, respinse obiecțiile de neconstituționalitate a Legii privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome.

”PSD își bate joc de ideea raționalizării administrative”. Politolog: Cooptarea social-democraților la guvernare a fost o eroare
”PSD își bate joc de ideea raționalizării administrative”. Politolog: Cooptarea social-democraților la guvernare a fost o eroare
Propunerile PSD pentru reforma administrației publice, care oferă soluții alternative tăierilor de personal cerute de premierul Bolojan, arată că prezența social-democraților în coaliție...
Un fost ministru PSD critică măsurile de austeritate impuse de Guvernul Bolojan, după ce a scăzut consumul populației. "Domnule premier, haideți să schimbăm macazul!"
Un fost ministru PSD critică măsurile de austeritate impuse de Guvernul Bolojan, după ce a scăzut consumul populației. "Domnule premier, haideți să schimbăm macazul!"
Fostul ministru al Muncii, Marius Constantin Budăi, critică măsurile de austeritate și cere Guvernului să treacă la stimularea economică, susținând că restricțiile introduse de premierul...
