Desființarea CCR, fantezia pe care AUR o vinde românilor. Ce urmărește, de fapt, George Simion prin promovarea acestui referendum

George Simion a pus gând rău Curții Constituționale din România și vrea să strângă semnături pentru organizarea unui referendum prin care să desființeze instituția. Simion a declarat că, văzând raportul privind anularea alegerilor, a ales să propună prin inițiativă cetățenească să desființeze Curtea, care „nu își mai are rostul și nu mai are încrederea românilor în actuala arhitectură statală”.

Președintele AUR nu spune ce instituție va lua locul Curții Constituționale pe problemele de constituționalitate a legilor.

Astfel, pentru declanșarea unui referendum, AUR are nevoie de 500.000 de semnături sau cu cel puțin o pătrime din numărul de parlamentari. Cei de la AUR par să fi ales varianta inițiativei cetățenești.

Din păcate pentru AUR, chiar și dacă reușesc să strângă cele 500.000 de semnături, inițiativa trebuie să treacă pe la Curtea Constituțională, care trebuie să se pronunțe, iar prevederile din Constituție nu sunt în favoarea extremei-drepte.

Articolele 142 -147 din Constituția României, care stabilesc atribuțiile Curții, prevăd, printre altele, că CCR este „garantul supremației Constituției”, iar articolul 1, alineatul (5) prevede că respectarea Constituției și a supremației sale este „obligatorie”.

Astfel, ideea celor de la AUR pare din start sortită eșecului, asta dacă scopul nu este unul pur politic, de capitalizare a nemulțumirii oamenilor în urma anulării alegerilor prezidențiale din 2024 și menținerea unei stări generale de nemulțumire.

Politologul Cristian Pîrvulescu este de părere că, probabil, cei de la AUR se gândesc la adoptarea modelului american, în care Curtea Supremă ține loc de Curte Constituțională, însă acest model al Curții Constituționale are „o tradiție foarte importantă, europeană, care are mai mult de un secol, de existență a Curții Constituționale, care și-a dovedit din plin eficiența”.

În ceea ce privește acțiunea AUR, nu are un sens teoretic, ci unul anti-constituțional, în contextul în care „democrația constituțională” este deja prevăzută în articolul 1 al Constituției României.

Astfel, potrivit articolului 1 din Constituția României, (4) Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale. Alineatul (5) prevede că, în România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.

„Curtea Constituțională este cheia de boltă a sistemelor constituționale europene. Ea are rolul de a asigura o reală separație a puterilor în stat și de a apăra instituțiile în confruntarea dintre ele”, mai spune Cristian Pîrvulescu.

Politologul subliniază că este vorba, de fapt, despre o acțiune prin care AUR continuă atacurile asupra ordinii constituționale și a statului de drept, fiind echivalentul unei „autentice lovituri de stat”.

„Acesta referendum nu poate fi acceptat în niciun fel pentru că este în afara cadrului constituțional”, avertizează profesorul universitar.

Cristian Pîrvulescu spune că AUR sunt într-o „campanie electorală permanentă” și încearcă să dovedească faptul că votul poporului în favoarea lui Călin Georgescu a fost contracarat de o instituție care nu este reprezentativă.

„Critica la adresa Curții Constituționale, tipică pentru extrema-dreaptă, este că nu este o instituție care să fie în vreun fel controlată de popor”, spune profesorul.

Poate fi referendumul un instrument nedemocratic?

Decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA spune că deși referendumul este prezentat ca o formă democratică de consultare este, de fapt, un instrument cât se poate de simplist și de cele mai multe ori nedemocratic.

„Ideea că suveranitatea poporului se poate exprima reducând o problemă complexă la răspunsuri cu ‘DA’ și ‘NU’ este problematică”, este de părere politologul.

Acesta spune că referendumurile constituționale „au sens” doar după ce procesul de reformă constituțională a avut loc, iar AUR ar putea forța modificări constituționale prin referendum.

„Hitler a devenit Fuhrer prin referendumul din 1934, după moartea președintelui Hindenburg, prin care poziția de președinte și de cancelar se contopeau în forma Fuhrerului”, amintește profesorul.

