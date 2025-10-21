Avocat trimis în judecată după ce a lovit un jandarm la protest pro-Georgescu

Avocat trimis în judecată după ce a lovit un jandarm la protest pro-Georgescu
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au dispus trimiterea în judecată a unui avocat, membru al Baroului București, pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj. Actul procedural survine în urma incidentului petrecut pe 20 iulie, în jurul orei 17:30, în Piața Victoriei, unde câteva sute de persoane participau la protestul intitulat „Protest național – ieșiți din casă dacă vă pasă de România”.

Potrivit procurorilor, avocatul l-ar fi lovit cu pumnul în zona gâtului pe un jandarm din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu pentru asigurarea ordinii publice. Surse citate de G4Media afirmă că ar fi vorba despre avocatul Mircea Popa. Evenimentul a degenerat în ciocniri între o parte dintre protestatari și forțele de ordine, în contextul în care manifestanții încercau să blocheze circulația în zonă. În timpul protestului, un bărbat a fost prins cu un cuțit, iar altul a venit cu o mașină plină cu saci de cartofi, pe care intenționa să îi împartă participanților.

Activitățile de reținere și cercetare au fost desfășurate cu sprijinul lucrătorilor de poliție din cadrul DGPMB – Serviciul de Investigații Criminale și Secția 4 Poliție. Prin ordonanța emisă pe 21 iulie, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a dispus reținerea inculpatului pentru 24 de ore, iar dosarul a fost înaintat instanței cu propunerea de arestare preventivă.

„Această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea actului de sesizare instanței competente, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, se arată în comunicatul parchetului.

În timpul protestului, patru jandarmi au fost agresați, iar făptașii sunt cercetați pentru ultraj. Două persoane au fost conduse la audieri pentru clarificarea circumstanțelor.

