Curtea de Apel București a decis ca Laura Vicol, fostă deputată PSD și fostă președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, precum și soțul ei, omul de afaceri Vladimir Ciorbă, să fie arestați preventiv, pe termen de 30 de zile.

Emanuel Poștoacă, acționar principal la firma Nordis, este și el arestat preventiv.

Judecătorii au luat această decizie în seara de 5 februarie 2025.

După ce le-au expirat ordonanțele de reținere, fosta deputată Laura Vicol, soțul ei, Vladimir Ciorbă, precum și alți inculpați din dosarul Nordis au așteptat să afle, în ziua de 5 februarie 2025, dacă vor fi plasați sub arest preventiv sau dacă, dimpotrivă, vor fi cercetați în stare de libertate.

Propunerea de arestare preventivă fusese formulată de procurorii DIICOT către magistrații Curții de Apel. Dosarul întocmit de DIICOT conține acuzații cum ar fi constituire de grup infracțional organizat, delapidare și spălare de bani. În acest dosar sunt menționați 11 inculpați. Anchetatorii susțin că, între anii 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare, suma cumulată de peste 957.000.000 de lei (echivalentul a peste 195 de milioane euro).

Înainte să afle decizia Curții de Apel, Laura Vicol declara, în fața jurnaliștilor, că este nevinovată în dosarul Nordis. Întrebată de jurnaliști dacă a făcut vreo dezvăluire cu privire la liderul PSD, Marcel Ciolacu, Laura Vicol a negat.

"Nu am făcut niciun denunț. Eu merg cu adevăr și dreptate. Sunt avocat și voi fi avocat", susținea Laura Vicol. "Mi s-a pus ștampilă și etichetă de Nordis. Avocata interlopilor, infractorilor, aia e. Toată lumea mi-a pus etichetă de Nordis, începând cu Recorder-ul, mână în mână cu cei care au plătit articolul să apară. O să aveți mari surprize. Am foarte multe probe în acest sens, dar toate sunt în plângerile care sunt deja făcute. Am făcut multe plângeri. O să vedeți ce se întâmplă", spunea fosta deputată Laura Vicol.

Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și fosta deputată PSD Andreea Cosma sunt acuzate de procurori de implicare în afacerea Nordis, în calitate de notari. Ele sunt cercetate de procurori sub control judiciar.

Pe de altă parte, clienții Nordis care nu și-au primit locuințele contractate au semnalat că ei doresc nu doar ca instanța să decidă pedepse aplicate vinovaților, ci și să-și recupereze prejudiciile financiare.

Daniel Costescu, reprezentant al românilor păgubiți de Nordis, este de părere că DIICOT acționează destul de târziu în acest caz.

„Noi sperăm ca DIICOT să meargă pe firul banilor. Firmele Nordis au fost devalizate, grosul banilor este scos din contabilitate, iar cheltuielile pe articole de lux ce apar în presă, credem că reprezintă doar o mică parte expuse în presă, doar așa, pentru cancan. Chiar și așa, este dureros pentru noi să vedem că economiile noastre au fost cheltuite pe lux deșănțat. Trist este ca DIICOT, care anchetează de peste trei ani firmele Nordis, știa de ceva timp despre devalizarea firmei și nu a întreprins nimic timp de trei ani pentru a stopa scurgerea fondurilor din firmele Nordis, către folosință privată", a declarat Costescu, pentru Ziare.com.

Pentru a face posibilă recuperarea prejudiciilor, Poliția Română a pus sechestru asigurator pe o serie de proprietăți și active legate de dosarul înșelăciunii imobiliare Nordis, a anunțat miercuri, 5 februarie, Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR).

”În urma activităţilor desfăşurate, de către poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a 201 imobile (apartamente şi case), 5 spaţii comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părţi sociale şi acţiuni, anunţă IGPR.

De asemenea, au fost blocate 48 de conturi bancare deschise pe numele unor persoane fizice şi juridice.

Ziare.com a făcut dezvăluiri încă din 2021 cu privire la practicile companiei Nordis, de la termene de livrare întârziate cu anii până la apartamente dispuse la etaje care nu există în autorizațiile de construcție.

