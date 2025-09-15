Curtea de Conturi, control la Autoritatea pentru Reformă Feroviară. Inspectorii verifică contractul privind achiziția de trenuri de la Alstom

Contractul de achiție a noilor rame este verificat de Curtea de Conturi FOTO Facebook/ARF

Începând de astăzi, 15 septembrie 2025, Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) se află sub verificarea Curții de Conturi a României. Instituția a anunțat că este vorba despre o misiune de audit ad hoc.

Potrivit comunicatului, „obiectivul auditului îl reprezintă obținerea unei asigurări limitate în modul de derulare a Contractului RUIC nr. 257/25.03.2022, încheiat cu furnizorul Alstom Ferroviaria SpA, în conformitate cu legislația, normele și reglementările în vigoare”.

Sfera de analiză include și verificarea modului de urmărire a clauzelor contractuale și legalității modificărilor aduse prin actele adiționale "la contractul RUIC nr. 257/25.03.2022, încheiate cu furnizorul Alstom, în perioada 2022-2025”.

Contractul vizat presupune „furnizarea a 37 de rame electrice interregionale de tip Coradia Stream – RE-IR-1 și face parte dintr-un proiect fazat, fiind derulat în două etape succesive: prima etapă a fost finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020; a doua etapă este cofinanțată prin Programul Transport (PT) 2021–2027”.

ARF a reamintit că „perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni (01.01.2024 – 31.12.2025)”, iar valoarea totală este de 1,7 miliarde de lei. Finanțarea este împărțită astfel: 213,5 milioane lei fonduri nerambursabile FEDR, 151.181 lei din bugetul propriu al beneficiarului și 322.323 lei cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA.

Conform ARF, trenurile noi „vor circula pe toate rutele din contract (CSP-L1)”, inclusiv pe relațiile București–Constanța, București–Craiova, București–Brașov–Arad–Timișoara, București–Craiova–Turnu Severin–Timișoara–Arad și București–Craiova–Târgu Jiu–Deva.

Ads