Ce a descoperit Curtea de Conturi la spitalul din Iași, unde au murit 7 copii infectați cu o bacterie: "S-au plătit zeci de mii de lei pentru servicii de curățenie nerealizate"

Ce a descoperit Curtea de Conturi la spitalul din Iași unde au murit 7 copii

Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, unde 7 copii au murit, în luna septembrie, după ce s-au infectat cu o bacterie periculoasă (Serratia marcescens), „a angajat, lichidat și decontat în mod necuvenit cheltuieli de servicii de curățenie”, se arată într-un raport al Curții de Conturi, publicat pe 18 septembrie 2025.

La începutul anului trecut, Spitalul ieșean a încheiat, prin achiziție directă, trei contracte pentru servicii de curățenie pentru spațiile interioare și trei pentru servicii de curățenie în exterior, relatează Hotnews.

Cele 6 contracte au fost verificate de Curtea de Conturi, în 2024, iar în septembrie 2025 instituția a publicat un raport cu neregulile descoperite.

Neregulile descoperite de Curtea de Conturi:

- au fost efectuate plăți peste valoarea contractului de servicii atribuit, valoarea acceptată la plată și decontată în plus fiind de 37.954,10 lei

- au fost acceptate la plată și decontate facturi cuprinzând contravaloarea serviciilor aferente unei perioade pentru care nu era întocmit contract de servicii/alt angajament legal, valoarea facturată și decontată necuvenit fiind de 8.323,94 lei

- au fost acceptate la plată și decontate servicii de curățenie care nu sunt confirmate a fi realizate de operatorul de servicii și nici de către reprezentantul spitalului în valoare de 8.949,87 lei.

În total, inspectorii Curții de Conturi au constatat abateri în valoare de 55.227,91 lei.

„Funcționarea deficitară a mecanismelor sistemului de control intern” de la nivelul spitalului ar fi dus, conform Curții de Conturi, la toate aceste abateri.

Potrivit documentului, consecințele sunt „supraevaluarea obligațiilor de plată, precum și afectarea bugetului prin decontarea unor servicii care fie nu au fost efectuate, fie au fost efectuate și decontate în condițiile lipsei unui angajament legal”.

Inspectorii instituției au recomandat „stabilirea persoanelor răspunzătoare, coroborat cu înregistrarea în contabilitate și recuperarea integrală a plăților nelegale și prejudiciilor” aduse spitalului, până la 27.02.2026.

Despre haosul de la spitalul ieșean a vorbit și ministrul Sănătății:

„Vă spun sincer că un haos mai mare administrativ și procedural nu am văzut demult într-un spital. Și am vizitat multe spitale și ne-am confruntat, în ultima perioadă, dar și când eram secretar de stat, cu multe astfel de situații”, a afirmat Alexandru Rogobete duminică, 28 septembrie.

