Cine sunt politicienii din spatele noii gărzi trimise de PNL-PSD la Curtea de Conturi

Continuă procesul de politizare a mai multor instituții publice după ce, la începutul acestei săptămâni, Parlamentul a numit într-o ședință comună șase membri la Curtea de Conturi și doi vicepreședinți la Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).

Numirile au avut loc în urma unei ședințe comune a Camerei Deputaților și Senatului de marți, iar printre cei cu funcții noi se regăsesc oameni de casă ai PNL și PSD.

Unul dintre noii vicepreședinți ai Curții de Conturi este fostul lider PSD și baron de Caraș-Severin Ion Mocioalcă. Înscris în PSD încă din 1994, Mocioalcă a prins din 2000 și până în prezent toate mandatele de parlamentar, însumând 23 de ani în care a ocupat fotoliile Camerei Deputaților. La finalul anului 2018 acesta demisionează din PSD și merge alături de Victor Ponta în Pro România, însă aventura durează doar câteva luni iar social-democrații îl recompensează cu un nou mandat de parlamentar.

Conform Agenției Naționale de Integritate, noul vicepreședinte al Curții de Conturi a fost găsit în conflict de interese în legislatura 2008 - 2012 după ce și-ar fi angajat fiica în funcția de consilier la biroul său parlamentar. În ciuda demisiei sale din Pro România, Mocioalcă are o relație apropiată cu Victor Ponta, dar și cu ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu. De altfel, la Curtea de Conturi Mocioalcă îl înlocuiește pe Ilie Sîrbu, socrul lui Victor Ponta.

PSD l-a mai trimis la Curtea de Conturi, într-o funcție de consilier, și pe fostul viceprimar al Capitalei Aurelian Bădulescu. Fosta mână dreaptă a Gabriela Firea a fost implicat în numeroase scandaluri pe timpul mandatului său, Bădulescu având adesea replici grobiene sau înjositoare. În 2020 de exemplu, în timpul campaniei electorale, Bădulescu a bruiat conferința de presă a lui Nicușor Dan după ce a adus un dulap și a vorbit peste actualul primar al Capitalei.

În 2017, Bădulescu a făcut-o „prostituată” pe o consilieră USR și i-a transmis unei jurnaliste într-un mesaj pe telefon că este „o vacă”. În 2019 social-democratul s-ar fi bătut pe holurile Primăriei Capitalei cu Gabriel Mutu și i-a transmis altei consiliere USR că „vin și în instanță și îți spun că ți-o tragi cu Goțiu”. În același an a declarat la un post radio din București că nu merge cu bicicleta pe stradă pentru că nu vrea să facă „bătături la c..r și să pută”. În 2020 Bădulescu a postat pe Facebook o fotografie prelucrata, în care președintele Klaus Iohannis apare în postura dictatorului nazist Adolf Hitler, cu celebra mustață și cu o banderola roșie pe braț.

Pe lângă controverse, Bădulescu mai este cercetat pentru abuz în serviciu, fals, uz de fals și uzurpare de calități oficiale după ce, în noaptea de 11 spre 12 august 2018, a decis ridicarea unei scene improvizate de protestatari dintr-o rulotă si o auto-utilitară, în Piața Victoriei, potrivit Buletin de București.

Cea de-a doua funcție de vicepreședinte la Curtea de Conturi ajunge la deputat PNL Lucian Heiuș. În mai anul trecut liberalul a demisionat din funcția de președinte ANAF ca urmare a scandalului privind gaura din buget și-a reluat funcția de consilier superior la Direcția Generală Regionale a Finanțelor Publice Timișoara.

În vârstă de 57 de ani, Lucian Heiuș este fost deputat PNL de Hunedoara în mandatul 2016 - 2020, iar în interiorul partidului era cunoscut drept un personaj reținut care se ferește de scandaluri și controverse. Acesta nu a mai prins un al doilea mandat de parlamentar, însă a lucrat ca secretar de stat în ministerul de Finanțe, iar mai apoi, în mai 2022, a fost promovat șef al ANAF.

Cu banii la saltea

Deși ajunge într-o funcție de conducere a uneia dintre cele mai importante instituții din România care are legături cu banii publici, Heiuș recunoaște că au fost cazuri când și-a strâns banii „la saltea”. Într-un interviu pentru Realitatea PLUS de anul trecut acesta a precizat că, fiind parlamentar și știind că urmează o campanie electorală, a început să strângă cash pentru a se autofinanța.

„Bineînţeles în aceşti 4 ani am pus nişte bani deoparte an de an, cum spunem noi în Ardeal - am pus nişte bani la sertar ca să îi ai pregătiţi pentru ultimul an în care vei participa la această campanie electorală. Sumele le-am ţinut cash acasă. În fiecare an am pus undeva în jur la vreo 20-25 de mii de lei, undeva la 5-6 mii de euro, pe care i-am strâns în decursul anilor, ştiind că în ultimul an voi participa la o campanie electorală. (...) După 3 ani de zile aveam 60 de mii de lei”, afirma Heiuș.

De asemenea PNL o susține pentru funcția de consilier al Curții de Conturi pe Ștefania Ferencz - fosta șefa de cabinet a lui Emil Boc, susținută și promovată de acesta pentru diverse funcții în Guvern. Ferencz a fost secretar general din ianuarie 2021 în Ministerul de Interne, condus de Lucian Bode. A fost șefa de cabinet a premierului Emil Boc în perioada 2009 – 2012.

La solicitarea UDMR, PSD și PNL au mai promovat la Curtea de Conturi într-o funcție de consilier pe Lacziko Enikő Katalin, actual secretar de stat în Departamentul pentru Relații Interetnice din 2013. Post de consilier au mai primit Octavian Bădulescu, antreprenorul care a fondat Sameday Courier, precum și Ștefania Ferencz, fost secretar de stat în Ministerul de Interne. Ferencz a fost numită secretar general în ianuarie 2021, pe timpul mandatului lui Lucian Bode la ministerul de Interne. Ferencz mai este cunoscută fiind fosta șefă de cabinet a premierului Emil Boc în perioada 2009 – 2012, apoi secretar general adjunct al guvernului, iar în 2014 director general în primăria condusă de Boc. Ultima propunere la Curtea de Conturi a venit din partea președintelui Klaus Iohannis, care l-a nominalizat pe Daniela Teodoru. Aceasta a lucrat în ANAF din 2004 iar ultima funcția deținută a fost cea de director general al Direcției Generale Coordonare Control Fiscal. A mai ocupat funcții la Ministerul Mediului și la Ministerul Românilor de Pretutindeni.

Curtea de Conturi este una dintre instituțiile cheie în stat, care controlează în primul rând modul în care a admistrațiile locale și centrale cheltuiesc banii publici.

